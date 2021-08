Edi Iordănescu îl ține „în șah” pe Gigi Becali. Ce a făcut antrenorul dorit la FCSB

Edi Iordănescu îl ține „în șah” pe Gigi Becali. Deși patronul FCSB a anunțat că deja a bătut palma cu tehnicianul de 43 de ani, lucrurile nu stau chiar așa, se pare. Fostul antrenor de la CFR Cluj încă nu a semnat contractul, el insistând ca toate clauzele cerute de el să fie trecute „negru pe alb” în documentele înțelegerii. Altfel, e posibil ca toată povestea să se termine așa cum s-a terminat și cea cu Marius Șumudică din luna mai.

Edi Iordănescu îl ține „în șah” pe Gigi Becali. Numirea tehnicianului de 43 de ani pe banca vicecampioanei, în locul lui Dinu Todoran, a fost dată ca sigură de finanțatorul roș-albaștrilor. „Da, tată, Edi a semnat! Este noul antrenor de la FCSB. Miercuri, la 10:00, îl voi prezenta jucătorilor”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport. Latifundiarul a spus că i-a satisfăcut toate dorințele tehnicianului. S-a presupus că s-a referit inclusiv la clauza specială cerută de Edi Iordănescu prin care Becali să plătească 500.000 de euro dacă se bagă la echipă, peste antrenor.

Mâine (n.r. – miercuri) o să fie la antrenament. Nu mai vreau să mă mai bag deloc și am zis ”Băi, Edi, știu ce îți dorești. Deci nu mă mai întreba că nu mă mai interesează pe mine. Tu faci totul! Și echipa, și schimbări și toate! Numai tu. Nu mă mai bag, nu mă mai interesează. Doar o să mă duc mâine cu el să-l prezint și atât. În rest, la revedere!”, a mai spus Gigi Becali la sport.ro.

Dar lucrurile nu stau chiar așa cum susține Gigi Becali, Conform gsp.ro, Edi Iordănescu n-ar fi semnat contractul, chiar dacă și-a dat acordul verbal. În schimb, avocații lui se asigură că toate clauzele și promisiunile sunt stipulate în hârtiile trimise de Gigi Becali.

Edi e foarte tentat să vină la FCSB, i se pare o oportunitate excelentă pentru el. Echipa nu merge strălucit, dar lotul are un potențial fantastic, deci există premisele unor performanțe viitoare. În plus, ar fi o continuare interesantă după titlul câștigat cu CFR. Cu toate astea, el e un tip echilibrat, nu se aruncă la prima fentă. De aceea, vrea ca totul să fie foarte clar de la bun început și nu se bazează doar pe vorbe.

Pentru Gigi Becali ar fi un deja-vu, dacă Edi Iordănescu n-ar mai semna contractul după ce latifundiarul l-a anunțat deja ca nou antrenor al echipei. Așa s-a întâmpla și cu Marius Șumudică în luna mai. Actualul tehnician de la CFR Cluj a fost la un pas de vicecampioana. Gigi Becali a apucat chiar să-l anunțe drept înlocuitorul lui Toni Petrea.

Vă pot spune că Toni Petrea n-a mai vrut să stea. I-am dat o zi să se răzgândească, a zis că nu se răzgândește și atunci am luat legătură cu Șumudică, am rezolvat, am bătut palma, deci Șumudică va fi antrenorul. Peste două săptămâni, când încep pregătirea, va fi, a declarat Gigi Becali, la DigiSport, în 19 mai.