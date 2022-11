Edi Iordănescu a încheiat anul cu gândul la campania pentru Campionatul European. „Lumea etichetează repede, dar să nu uităm asta” – VIDEO

Edi Iordănescu a terminat anul cu o victorie: 5-0 în duelul cu Republica Moldova. Rezultatul din meciul de la Chișinău, în fața unui adversar modest, nu-i aduce foarte multă liniște. Selecționerul a fost criticat dur pentru parcursul din Liga Națiunilor, dar acum are drept obiectiv calificarea la Campionatul European din anul 2024. Și le-a transmis jucătorilor câteva mesaje clare.

Edi Iordănescu, mesaje pentru jucătorii naționalei la finalul partidei cu Republica Moldova

La doar trei zile după ce a pierdut duelul cu Slovenia, naționala României a făcut spectacol la Chișinău și a câștigat cu 5-0 ultima partidă din acest an. Olimpiu Moruțan a dat tonul echipei lui Edi Iordănescu și a deschis scorul cu execuție foarte frumoasă. Denis Drăguș a mărit avantajul formației sale, iar la pauză oaspeții au condus cu 2-0. În partea a doua naționala României a mai punctat de trei ori. Alexandru Cicâldău, Daniel Paraschiv și Adrian Rus au marcat goluri foarte frumoase și au stabilit scorul final.

„Suntem la cald și nu vreau să fac nicio analiză publică. Zilele următoare vom analiza foarte bine și vom trage concluziile. Cred că a fost o acțiune reușită, ne-au lipsit multui jucători, dar strategia pe care am ales-o a fost inspirată. Am apelat la jucători tineri și foarte tineri. Avem acum trei jucător ai care acum câteva luni erau în liga a doua. Jucătorii trebuie să înțeleagă pentru ce i-am adus. Mesajul este că ce s-a întâmplat acum îi obliga foarte tare. Să dea totul la cluburi, să înceapă să lupte. Trebuie să construim o echipă puternică și care să meargă la Europene. O să călătoresc, merg le ei, țin legătură cu ei. Suntem foarte atenți, îi urmărim, ținem legătură”, a declarat Edi Iordănescu.

Selecționerul a încercat să le dea o replică și celor care l-au criticat după meciul cu Slovenia. Naționala a pierdut cu 2-1, dar prima repriză a fost îngrozitoare, iar diferența putea să fie mult mai mare.

„Am făcut trei reprize din patru bune spre foarte bune. S-au întâmplat multe lucruri bune. Cred că începem să primim niște semnale din partea unor jucători. Echipa a făcut un joc bun, a avut tonus, a avut alt curaj. Lumea etichetează repede, dar să nu uităm că am întâlnit prima garnitură a Sloveniei și a Moldovei. Ne-a lipsit puțin că să avem și cu Slovenia un rezultat mai bun”, a mai declarat Edi Iordănescu la conferința de presă.

România cu Edi Iordănescu pe bancă:

5-0 vs. Republica Moldova

1-2 vs. Slovenia

4-1 vs. Bosnia

1-1 vs. Finlanda

0-3 vs. Muntenegru

1-0 vs. Finlanda

0-1 vs. Bosnia

0-2 vs. Muntenegru

2-2 vs. Israel

0-1 vs. Grecia