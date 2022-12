Edi Iordănescu a dezvăluit că naționala României ar putea să piardă un jucător tânăr foarte talentat. „Nu vreau să te păcălesc”

Edi Iordănescu are mari probleme și în această perioadă de vacanță. Naționala noastră începe să fie puțin atractivă pentru jucătorii tineri români, care joacă în străinătate. Daniel Boloca a anunțat că nu vrea să mai vină la lot după ce a fost convocat de Italia la un trial, iar selecționerul se teme că s-ar putea întâmpla la fel și cu Andrei Coubiş, un jucător pe care AC Milan nu l-a lăsat la convocarea de la U21.

Edi Iordănescu a fost reconfirmat în funcție, de oficialii Federației Române de Fotbal, după partidele din Liga Națiunilor, dar are deja o mulțime de probleme. Îl îngrijorează faptul că fotbaliștii români nu sunt titulari la echipele lor de club, iar unii dintre ei refuză să mai vină la lot.

Daniel Boloca a fost convocat la echipa națională A României și a jucat în amicalul cu Slovenia, dar a anunțat că nu mai vrea să vină pentru că a fost introdus pe teren doar șase minute. În plus, mijlocașul defensiv de la Frosinone, liderul din Serie B, a fost chemat la un trial la naționala Italiei.

„Pentru mine este un mare semn de întrebare ce s-a întâmplat. La echipa naţională vii necondiţionat şi nu vorbim de minute. Când noi i-am întins o mână, nu erau foarte multe mâini întinse. El avea nevoie de timp, iar noi eram pregătiţi să îl oferim. Acest băiat are mult potenţial şi vă garantez că are potenţial pentru Serie A. A venit convocarea la trialul din Italia şi viziunea lui s-a schimbat”, a declarat selecționerul echipei naționale.

Naționala României ar putea să-l piardă și pe Andrei Coubiș. Căpitanul de la AC Milan Primavera nu a fost lăsat de club să vină la o acțiune a naționalei U21 a României. Oficialii clubului au motivat că nu este data oficială în calendarul FIFA.

„Există riscul să îl pierdem și pe Coubiș. Un jucător crescut în altă parte, cu altă mentalitate. Nu am lucrat cu el, pentru că este destul de tânăr. L-am urmărit, este pe o listă scurtă. La acțiunea din noiembrie, am fost aproape de a-l aduce, dar încercăm să etapizăm lucrurile, avem priorități. Trebuie să avem grijă de jucătorii care formează nucleul echipei naționale.

COUBIS, THE BEAST 🇷🇴

Nesta temporada, Andrei Coubis tem recebido muito destaque no Milan Primavera. Atuante ofensiva e defensivamente, Coubis é peça-chave de Abate na reconstrução do U19 e, com os desfalques no principal, foi convocado por Pioli. Bora de fio para conhecê-lo? 🧵 pic.twitter.com/0GB9fsL3sm

— Glenda Leal 〽️ (@glendasleal) October 4, 2022