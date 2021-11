Echipa lui Cristi Chivu face furori în Europa. Ce rezultat a obținut Inter Milano U19

Echipa lui Cristi Chivu face furori în Europa. Fostul căpitan al naționalei a preluat echipa de tineret a lui Inter Milano în vara acestui an. Trecut pe la U14, U17 și U18, Chivu și-a văzut de treabă, iar oficialii clubului l-au promovat la Inter Primavera, „pepiniera” campioanei Italiei. Iar elevii românului nu-i dezamăgesc încrederea fiind la un pas de calificarea în primăvara europeană în UEFA Youth League, competiția în care se întâlnesc garniturile de tineret ale echipelor participante în Champions League.

Cristi Chivu își vede serios de treabă obținând rezultate și în Europa. Fostul căpitam al naționalei, dar și jucător în garnitura lui Inter Milano ce cucerea Liga Campionilor în 2010, antrenează acum Inter U19. Echipa de tineret a campioanei Italiei se află, deocamdată, pe locul 7 în campionatul Primavera din Peninsulă, dar la egalitate de puncte cu cele de pe locurile 4, 5 și 6, Empoli, Juventus și Napoli. Primele 2 locuri asigură participarea direct în semifinalele competiției, în vreme ce echipele clasate pe pozițiile 3-6 vor juca în sferturile de finală.

Dar echipa condusă de Cristi Chivu luptă și pe „frontul” UEFA Youth League. Competiția reunește echipele de tineret ale cluburilor ce participă în Champions League. În cea de-a 4-a etapă, Inter U19 a învins, scor 4-2, în deplasare, garnitura similară a celor de la Sheriff Tiraspol. În clasament, Inter este lider, cu 10 puncte. Echipa lui Chivu este urmată de Real Madrid, cu 7 puncte, Şahtior Donețk, 6 puncte şi Şheriff, fără niciun punct. Ocupanta primului loc se va califica direct în optimile de finală ale competiției, în timp ce echipa de pe locul 2 va juca în șaisprezecimile competiției.

Cristi Chivu a rămas modest și reținut în declarații, chiar și după victoria de la Tiraspol. Tehnicianul care abia a împlinit 41 de ani a spus echipa mai are mult de muncă, iar el mai are destule de învățat

Deocamdată muncesc, învăț, îmi face plăcere să stau alături de copii, am mult de învățat de la ei. Cred, învăț și viitorul… nu știu, vom vedea”, a declarat Cristi Chivu pentru Telekom Sport .

Cristi Chivu a mai subliniat și faptul că formația sa încasează cam multe goluri pe greșeli individuale.

Cunosc echipa, știu că poate mai mult, știam că pot mai mult, e vorba de o eroare individuală pe care am plătit-o.

S-au comportat bine după ce am luat gol și am reușit să întoarcem rezultatul, chiar înainte de pauză. Luăm goluri cam multe, am luat unul și în repriza a doua, pe niște greșeli individuale” a mai explicat Cristi Chivu, conform sursei citate.