Ecaterina Andronescu: ”Dacă profesorii intră în șomaj tehnic, se îngheață anul școlar!”

Ecaterina Andronescu vine cu declarații șocante pentru elevi și studenți, mai ales pentru cei care se pregătesc să încheie ciclul gimnazial și liceal. Fostul ministru susține că dacă profesorii intră în șomaj tehnic, anul școlar 2019-2020 se va închide automat.

Elevii și studenții au fost puși în situații pe care n-ar fi vrut vreodată să le facă piept. Criza sanitară pe care o traversăm a pus anul școlar 2019-2020 sub semnul întrebării, iar cei mai afectați și plini de emoții sunt cei care trebuie să depășească o treaptă importantă anul acesta. Este vorba despre elevii claselor a VIII-a și a XII-a sau studenții care se pregăteau pentru a-și susține lucrările de la final de an. După ce zilele trecute ministrul Educației și premierul au declarat oficial că examenele nu vor fi afectate nicidecum, Andronescu vine cu afirmații în contradictoriu celor existente în spațiul public.

Statul a anunțat recent că oferă șomaj tehnic pentru mai multe categorii de salariați, dar Orban a susținut ulterior că toate cadrele didactice nu vor fi afectate de noul cadru gândit de Guvern în privința sectorului bugetar. Acum, fostul ministru al Educației, a oferit o primă reacție vizavi de noua decizie a oficialilor. Aceasta a pus în revistă timpul și eficacitatea cursurilor predate în mediul online.

„Aș vrea să fac următoarele comentarii: dacă se ajunge la șomaj tehnic în învățământ, automat anul școlar și universitar îngheață! Care sunt consecințele? Cine își asumă să sacrifice un an din viața unui elev sau al unui student? Este un lucru extrem de important! Apoi, cine a făcut evaluările să vadă cât sunt cheltuielile pentru refacerea acestui an? Sunt niște lucruri din pix la care nimeni nu s-a gândit! Apoi ce se întâmplă cu economia? Pentru că sigur se îngheață anul. Ce se întâmplă cu economia dacă un an de zile nu primește nicio resursă umană”

Ecaterina Andronescu (Sursa: a1.ro)