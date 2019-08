Reacția Ecaterinei Andronescu, după ce Viorica Dăncilă a dat-o afară. ”Am aflat de la televizor!”

Iată prima reacție a Ecaterinei Andronescu, după ce a fost demisă de Viorica Dăncilă din funcția de ministru al Educației! Aceasta se pare că a aflat de la televizor de cele petrecute.

Ecaterina Adronescu, reacție după ce Dăncilă a dat-o afară

Afirmațiile de-a dreptul revoltătoare în ochii oricărui român, numai în ochii fostului minsitru al Educației nu, au condus la pierderea funcției sale. Viorica Dăncilă a luat atitudine cu privire la cele susținute de Andronescu în emisiunea de ieri seara de la Antena 3, astfel că a demis-o pe aceasta, în urma declarațiilor mult prea interpretabile spre o extremă negativă. Fostul ministru a intrat în direct la Digi24 pentru a clarificia situația. Aceasta a susținut că nu a vrut să spună nicidecum că este vina Alexandrei.

”Nu m-a căutat, nu am vorbit cu doamna Dăncilă. Eu eram aici cu niște consilieri, să încercăm să rezolvăm niște probleme. Am aflat de la televiziune. (…) Noi avem obligația să îi ajutăm pe copii să înțeleagă, să îi ferim de răufăcători. Nu avea nicio legătură cu situația, declarația mea. Nu era intenția mea de a o acuza cumva pe Alexandra. Nu am cum să gândesc așa. Nu sunt genul acesta de om. Nu m-am oprit aici. Luați emisiunea de la Antena 3 și vedeți. Din toamnă, urma să declanșăm o campanie de conștientizare.”, a reacționat Ecaterina Andronescu la Digi 24.

”Declarații profund greșite”

Viorica Dăncilă a anunțat, în cursul zilei de azi, în cadrul unui mesaj de pe o rețea de socializare, că a demis-o pe Andronescu din funcția de ministru. Decizia vine ca urmare a declarațiilor revoltătoare, de un cinism ieșit din comun, ale Ecaterinei Andronescu. După dispariție Alexandrei, fostul ministru al Educației a precizat că ea a învățat acasă să nu se urce cu străinii în mașină, sugerând implicit că tânăra de 15 ani ar fi vinovată pentru cele petrecute.

„Am decis să o demit astăzi pe doamna Ecaterina Andronescu din funcția de Ministru al Educației pentru declarațiile profund greșite făcute recent în cadrul unei emisiuni televizate”, a fost mesajul premierului României.