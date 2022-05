EBU acuză că România s-a calificat prin fraudă în finala Eurovision. Cum ar fi arătat clasamentul din semifinala 2

Scandalul Eurovision 2022 continuă, și noi informații vin din partea organizatorului, EBU. Încă din seara marelui spectacol, au existat probeme la jurizare. Punctele care ar fi trebuit acordate de România reprezentanților Moldovei au fost anulate, și ulterior date Ucrainei. Scandalul a devenit unul fără precedent, fiind aduse în discuție criteriile politice. Pe de altă parte, oficialii EBU acuză România de calificare în semi-finala Eurovision prin fraudă.

Șefa delegației României, Iuliana Marciuc, spune că nu înțelege de ce EBU a anulat votul juriului României. Nici de ce, cele 12 puncte pe care Bucureștiul le-a acordat Moldovei, au fost acordate Ucrainei.

Duminică, Marciuc a declarat pentru TVR1 că juriul românesc a respectat toate regulile stabilite de EBU, astfel că a fost luat prin surprindere când rezultatul lor a fost anulat. Ea a povestit că a sunat acasă în timpul repetițiilor pentru a vedea cum au decurs lucrurile.

„Am sunat la București. Am cerut să mi se dea punctajul, pentru că până în acel moment nu-l știam. Am cerut detalii despre cum s-a organizat juriul în studio. Am aflat că a fost organizat cu toate regulile impuse de EBU, cu prezența obligatorie a unui notar, [care a ajuns] în studio înaintea membrilor juriului.

Membrii juriului nu puteau comunica între ei. Nu puteau să vorbească. Fiecare persoană a semnat foaia de jurizare. Ei nici măcar nu au văzut rezultatul final al juriului. Nu știm care este problema cu [votul juriului].”, a povestit Iuliana Marciuc la TVR1.