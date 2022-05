Cum au sărbătorit WRS și Iuliana Marciuc calificarea în finala Eurovision. Ce au făcut aseară târziu EXCLUSIV

După o pauză de cinci ani, România s-a calificat joi seara din nou, în finala concursului Eurovision, găzduită de Italia, cu piesa „Llamame”, interpretată de Andrei Ursu, alias wrs, un artist născut în anul 1993, la Buzău. Înainte de a-și începe cariera ca solist, acesta lucrase ca dansator, făcând parte și din trupa Innei. Iuliana Marciuc, manager de proiect pentru Eurovision, a mărturisit pentru impact.ro că are o relație foarte bună cu artistul care ne reprezintă la ediția din acest an și că întreaga delegație a sărbătorit calificarea, la miezul nopții, la un restaurant al cărui patron este un român.

Ce înseamnă această calificare în finala Eurovision?

Am crezut tot timpul în această calificare. Încă de la prima apariție, Ursu mi-a arătat cât este de determinat, de ambițios și de serios. Mentalitatea lui de învingător a coincis permanent cu mentalitatea mea. Nicio secundă nu m-am gândit că nu voi readuce România după cinci ani în finală.

La sala de concurs, la primele ore ale dimineții

Ce a fost, și ce va urma?

A fost o muncă grea, cu multe dificultăți pe parcursul ei. O muncă începută din luna noiembrie, neterminată încă, pentru că mai sunt încă două zile grele. Astăzi, spectacolul în fața juriului și mâine spectacolul pentru jurizarea publicului, al tuturor celor ce se află în fața micilor ecrane. E un program greu, pe care l-am început dimineață, pentru repetiția din această seară pentru Parada Steagurilor, cu care va începe finala.

Cum vă simțiți, după această calificare?

Încărcați de bucurie și de speranța că vom face o figură bună și în finală.

La ce fel de dificultăți v-ați referit?

E vorba despre dificultăți de ordin organizatoric, inerente unei echipe de producție. Eurovision nu e un proiect ușor, ci unul complex, care implică multe compartimente din televiziune, și echipa artistului, care ni se alătură în momentul în care devine reprezentantul României, după ce câștigă selecția națională.

Ați dispus de bugetul pe care l-ați solicitat pentru Eurovision?

Da, am avut bugetul pe care l-am cerut și pe care am încercat să-l gestionăm cât de bine am putut.

„Au fost dimineți în care am făcut yoga împreună”

Cum e relația pe care o aveți cu Andrei Ursu, alias wrs?

Avem o relație foarte bună. Urs e un artist complex, un om foarte serios, determinat, ambițios și muncitor, Și tocmai de asta am fost convinsă că va câștiga. Ne-am simțit foarte bine împreună, au fost dimineți în care am făcut yoga împreună, am vizitat și orașul de câteva ori, împreună. Vremea a fost însă urâtă, dar apoi s-a îndreptat. Acum e frumos, de câteva zile, de când stăm însă numai la sală.

Dați-ne, vă rog, mai multe amănunte despre echipa artistului, care a urcat pe scenă…

Șase persoane au fost pe scenă, Urs și patru dansatori și un backing vocal, asigurat de Laurian. Trei dintre artiști au fost și în delegația anului trecut, în echipa lui Roxen, mă refer la cele două fete, Ruxi și Vivien, și băiatul cu părul lung, Andrei. Urs a apărut în diferitele etape ale selecției naționale, în diferite variante.

La preselecții a apărut singur și și așa, a reușit să impresioneze și nu a trecut neobservat. Apoi a adăugat show-ului său balerine, pe Ruxandra și pe Vivian, iar pentru finală a avut patru dansatori, pe cei doi balerini, Andrei și Emanuel.

Calificare sărbătorită în restaurant, târziu după miezul nopții

Cum ați sărbătorit această calificare?

Pe data de 9 mai am organizat împreună cu Consulatul României la Torino o petrecere, pentru susținerea reprezentantului României, la un restaurant al cărui proprietar este un român.

Aseară, tot Bogdan ne-a invitat la restaurantul lui, deși era trecut de miezul nopții. Am fost cu toată echipa, am dansat pe Llamame, am stat puțin să sărbătorim victoria, apoi am ajuns la hotel să dormim patru ore, pentru că dimineață trebuia să fim la repetiții. La hotelul unde suntem cazați mai stă și delegația Poloniei.