Ea este partenera de afaceri a lui Alex Bodi. Cine este femeia pe care o iubește mai mult decât pe Bianca Drăgușanu

Alex Bodi, soțul Biancăi Dragușanu, și-a deschis o nouă afacere în Spania, chiar la începutul acestui an. Bărbatul și-a deschis un spațiu larg de distracție, cu zone de joacă, sală pentru organizări evenimente și cantină.

Ea este partenera de afaceri a lui Alex Bodi

Localul se află în Cosalda, lângă Madrid și a fost inaugurat pe data de 10 ianuarie 2020, când intrarea a fost liberă. De toată această afacere se ocupă sora lui Bodi, pe nume Sonia, stabilită de mai bine de zece ani în Spania.

În plus, Sonia manageriază și o altă afacere a lui Bodi, și anume, un magazin care comercializează cărnuri, aaflat în localitatea spaniolă Villabilla, situată lângă Alcala de Henares, orașul în care locuiesc Sonia și părinții săi.

Potrivit Wowbiz.ro, soțul Biancăi Drăgușanu ocupă funcția de supervizor la Relații Internaționale, la compania specializată în vânzarea de aur de 24 de carate sub formă de microlingouri. Acesta are statut de partener în companie, încasând aproximativ 170.000 de dolari pe an, adică aproximativ 14.000 de dolari pe lună. La acest venit se mai adaugă şi diverse bonusuri pe care Bodi le poate încasa.

”Pot fi și cel mai mare dușman, sunt răzbunător”

În viața de familie, Alex Bodi are principii clare, de la care nu face rabat și nu i-ar ierta Biancăi Drăgușanu trădarea.

„Nu aș accepta înșelatul. Trădarea poate fi nu neapărat fizică. Minciuna, ipocrizia m-ar deranja pe mine foarte tare. Nu îmi doresc să plătesc cu aceeași monedă pentru că și eu am făcut greșeli și poate nu am fost „răsplătit” cu aceeași chestie. Toți greșim, e uman să greșești. Într-o relație, pot fi orice. Și rău și bun, prieten, amant, soț, cel mai mare clovn posibil. Pot fi și cel mai mare dușman, sunt răzbunător. Gelozia apare involuntar. Nu am parte cu Bianca pe chestia asta, mi le spune mie, când i se pare ei sau vede ceva din exterior, dar nu prea face. De exemplu, mergi la o cină, vine cineva, se așază lângă ea și poate nu știe că sunt cu ea sau poate îi trimite cineva un buchet de flori… Gelozia poate fi și provocată intenționat. Eu încerc să fiu liniștit și să explic”, a povestit acesta cu puțin timp în urmă la Teo Show.