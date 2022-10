E total interzis cu centrale termice de apartament pentru acești români. De ce s-a luat această decizie și care este scopul pentru care nu mai au voie să le monteze clujenii

Veste proastă pentru o parte dintre românii care intenționau să-și asigure temperatura optimă în casă în această iarnă cu ajutorul unei centrale de apatament.Oficialii au avertizat cu privire la lipsa căldurii și a apei calde în mai multe orașe din România, iar acest lucru i-a speriat cumplit pe mulți cetățeni care se tem că vor avea parte de o iarnă cumplită, având în vedere și criza energetică din Europa. Din păcate, autoritățile locale vin cu vești proaste pentru acești români, cărora le este interzisă montarea unei centrale.

Mulți români se gândesc tot mai mult la montarea unei centrale de apartament, care le-ar oferi mai mult confort, având în vedere că multe orașe din România nu au apă caldă și căldură. Cu toate că acest lucru ar presupune o investiție mare, românii sunt dispuși să facă chiar și împrumut pentru a-și asigura condiții decente de trai în această iarnă, dar și în cele viitoare. Vestea proastă, însă, vine din partea primăriei Cluj, care le-a interzis dezvoltatorilor să mai monteze cetrale termice individuale în apartamente, dacă imobilul are mai mult de 6 locuințe.

Viceprimarul din Cluj Napoca, Dan Tarcea, a anunțat că orașul urmează să investească 200 de milioane de euro până în anul 2030 pentru a-i convinge pe clujeni să revină la rețeaua de termoficare centralizată. Până atunci însă, primăria orașului le-a interzis dezvoltatorilor să mai monteze centrale termice individuale de apartament, în cazul în care imobilul are mai mult de șase apartamente.

În ciuda acestor restricții, clujenii care vor să aibă căldura și apa caldă asigurată au la îndemână trei variante. Primarul Clujului a explicat că această restricție vine ca soluție pentru reducerea poluării, fiind încurajată înclusiv de Ministerul Mediului.

„Au trei alternative, fie pun centrală pe bloc, fie pun centrală pe scară sau se conectează la sistemul centralizat, evident acolo unde există sistem centralizat. Nu este abuzivă. Este pentru reducerea poluării.

Noi am avut această Hotărâre de Consiliu Local și am făcut modificarea în Planul Urbanistic General în care am impus această condiție, după care a venit și Guvernul prin Ministerul Mediului care a întărit această chestiune și a dus mai departe lucrul ăsta”, a explicat Tarcea, potrivit Știri de Cluj.