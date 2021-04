E oficial: modificarea ANAF care vizează toți românii. Cum poți păcăli acum ușor fiscul din România

În noiembrie anul trecut printr-o nouă lege instituția ANAF era pusă în postura de a nu-și mai exercita atribuțiile. Prin demersul făcut de PSD și USR se abroga Legea 12/1990, cunoscută și ca ”legea adaosului comercial”. O parte din atribuțiile prevăzute de legea abrogată au trecut în ograda ANPC, punând astfel ANAF-ul fără obiectul muncii.

Anul trecut în Parlamentul României PSD și USR propuneau spre promulgare o lege ce avea se elimine din atribuțiile ANAF posibilitatea de confiscare a unor bunuri ce intrau sub incidența legii 12 /1990. Legea în cauză, cunoscută sub numele de ”legea adaosului comercial” era eliminată în noiembrie.

Într-un material publicat de Economica.net, este relatat acest aspect, răspunsul celor de la ANAF arătând că, prin abrogarea legii din 1990, instituția nu mai putea face confiscări în cazul unor firme care erau pasibile de fraudă, în aceeași situație se află în acest moment și Poliția. Amândouă instituțiile pot face aceste confiscări în anumite condiții speciale.

Mai exact este vorba de situațiile în care anumiți agenți economici își vând produsele fără documentele legale de proveniență. Legea din 1990 reglementa clar care sunt condițiile în care firmele își puteau comercializa mărfurile, și anume numai cu documente care să ateste proveniența acestora.

Legea abrogată acoperea majoritatea activităților de producție și cele comerciale din România. Prin abrogarea acesteia ANAF și Poliția Română nu mai au obiectul muncii. Întrebați de jurnaliștii de la Economica.net oficialii ANAF au trimis un răspuns care certifică acest aspect, după cum urmează:

După aprobarea legii Legii nr 222/2020, polițiștii și cei de la ANAF nu au mai putut confisca bunuri aflate în depozitele agenților economici. Aceștia spun că majoritatea acestor produse erau fără proveniență exactă și nici nu aveau documentele care să ateste acest lucru. Situația a fost generată de noua lege care punea bețe în roate celor două instituții, astfel agenții comericali putând frauda statul legal.

”În perioada Sărbătorilor de iarnă am făcut un control. Am găsit, într-un depozit, mii de obiecte: brazi, instalațíi de iluminat, artificii și alte astfel de obiecte de sezon. Deținătorul nu avea niciun document de proveniență. A susținut că are obiectele pe persoană fizică, nu pentru a le comercializa, lucru pe care știam că îl face de fapt. Este o încălcare flagrantă a legii.

Am pus sigiliu pe toată marfa. Acum am revenit, am ridicat sigiliul, i-am strâns mâna omului și am plecat. Cam aceasta este situația la Antifraudă de când nu mai există posibilitatea legală de a confisca mărfuri, pentru că legea 12/1990 a fost abrogată. Ca exemplul pe care l-am dat sunt zeci, poate sute”, explica un agen ANAF pentru Economica.net.