„E iubirea vieții mele!” Theo Rose, în lacrimi. Cine este bărbatul care i-a dat viața peste cap juratei de la Vocea României

Mai deschisă și sinceră ca oricând, îndrăgita artistă a vorbit despre schimbările uriașe prin care a trecut în ultima perioadă. Theo Rose a dezvăluit și cine este bărbatul pe care îl consideră iubirea vieții sale, cel care i-a dat viața peste cap. Mărturisirea care i-a adus lacrimi în ochi.

Theo Rose este una dintre cele mai cunoscute și apreciate cântărețe ale momentului. În ultimul an, viața ei s-a schimbat complet. A pus punct unei relații de lungă durată, a început o nouă poveste de dragoste. După doar câteva luni de când au format un cuplu, ea și Anghel Damian au primit o veste cu totul neașteptată: aveau să devină părinți.

Venirea pe lume a băiețelului ei a transformat-o complet pe Theo Rose. Invitată la podcastul găzduit de Ilinca Vandici, vedeta PRO TV a dezvăluit că, în acest moment, are tot ce și-a dorit vreodată.

„Sunt foarte bine, cred că cel mai bine de când mă știu, obosită un pic, dar cred că e cea mai frumoasă oboseală pe care o poate simți o femeie. Mă regăsesc în toate aspectele vieții mele. Sunt acolo unde mi-am dorit să fiu, am o familie, sunt fericită, am un bărbat extraordinar, un copil minunat, ai mei toți sunt sănătoși și fac parte din niște proiecte care mi se potrivesc.

Am visat dintotdeauna ce fac acum, mi-am dorit să fiu și actriță chiar dacă nu știam ce proces necesită. Faptul că am visat la lucrurile astea, de cântat nu mai zic, m-au făcut să trec peste frici și nu am ratat niciun tren. Anghel are o vorbă, care mă și enervează, e o chestie de perspectivă. Din unghiul din care preferi să vezi lucrurile, de acolo le vezi”, a spus vedeta.