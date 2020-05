E greu s-o mai recunoști acum pe această artistă. E celebră, dar nu mai arată așa

O cunoscută vedetă de la noi a revenit la „origini”. S-a transformat total, a slăbit considerabil și a recurs la măestria medicilor esteticieni, iar acum arată mai bine decât în tinerețe. Despre cine este vorba?

Tănără – când blondă…când brunetă – cu o privire blândă și cu un dar deosebit de la Dumnezeu. În fotogtafii se află Ozana Barabancea, una dintre cele mai apreciate artiste din România. În tinerețe avea două preferințe în ceea ce privește coafura: părul lung și brunet sau scurt și blond. Acum, s-a inspirat din ambele alegeri din adolescență și alege de ani buni să și-l aranjeze la fel – scurt, cu breton și brunet. Ozana Barabancea a slăbit extrem de tare după ce a ales că i-a ajuns povara kilogramelor în plus. Aceasta a ținut diete, ulterior s-a operat și acum arată chiar mai bine decât în tinerețe. Cântăreața alege deseori să împărtășească amintiri cu cei care o urmăresc pe rețelele de socializare, așa că soate pozele de la naftalină.

”Tot ce rămâne în noi odată cu trecerea timpului sunt amintirile/ Esti la fel de frumoasa/ Wow/ Esti chiar tu?”, sunt doar câteva din comentariile internauților care a sesizat imediat asemănarea izbitoare a Gloriei cu mama sa. Ozana a decis în 2017 să vadă viața cu alți ochi și să se transforme total. Atunci cântărea 114 kilograme, iar cel mai mult a cântărit 128 de kilograme. Din fericire, perseverența și ambiția sa au făcut-o să dea jos 40 de kilograme, pe care le-a pus dublu, ulterior s-a operat la stomac și a reușit în cele din urmă să se mențină peste ani la talia mult visată.

”Mâncam compulsiv, fără să mă mai gândesc, mâncam fără să fiu conștientă de faptul că îmi fac rău și s-a întâmplat să iau proporții. Și dacă îmi spuneai că sunt grasă, mă jigneai îngrozitor și te și uram la momentul ăla. Și atunci am zis că trebuie să fac ceva, dar mă simțeam sufocată. Am ținut cură de slăbire și ajunsesem prima oară să slăbesc 40 de kilograme, după care m-am îngrășat și mai tare, apoi iar am slăbit, iar jonglatul ăsta m-a supărat și am zis stop joc, hai să ne operăm”

Ozana Barabancea