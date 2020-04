Ce sacrificii a făcut Ozana Barabancea pentru a ajunge la biserică de Paște. Gestul ei este uluitor

Mulți creștini au oftat anul aceste din cauza faptului că nu au putut participa la slujba de Înviere, din cauza măsurilor restrictive impuse de autorități pe fondul pandemiei de coronavirus. Nici vedetele nu au făcut excepție. Vezi ce soluție salvatoare a găsit soprana Ozana Barabancea, pentru a intra în biserică sa ia parte la slujbă.

Așa cum se obișnuiește, slujba de Înviere a fost ținută și anul acesta sâmbătă noapte, în toate lăcașurile de cult ale BOR, de către preoţi şi personalul clerical, dar fără prezenta enoriașilor. Printre cei cărora le-a plâns sufletul că nu pot intra în biserici, s-a numărat și personalitatea TV, Ozana Barabancea. Pentru că nu a putut rezista tentației de a fi prezentă în Casa Domnului la momentul slujbei, jurata de la „Te cunosc de undeva“, emisiune difuzată pe Antena 1, a recurs s-a înscris ca voluntar, iar experiența a făcut-o publică pe pagina sa de Instagram.

„Tricolorul să domnească, România să-nflorească! Am făcut voluntariat (pentru că doar așa puteam să mai intru în biserică) și am întâlnit oameni pe la porți care ne așteptau cu candela în mână și lacrimi în ochi! Impresionant moment! Am cântat pe stradă Hristos A înviat! Cu curaj și cu un timbru de soprană. Am cântat ca niciodată! Of, ce vremuri triste trăim! Dar mi-am savurat fiecare clipă în Biserică. Bucuria mea!“, a povestit solista.