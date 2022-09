„E cel mai bine plătit om din fotbalul românesc”. Florin Prunea a dezvăluit în direct salariul uriaș pe care îl primește Răzvan Burleanu, președintele FRF

Răzvan Burleanu nu este un personaj „prea iubit” în lumea fotbalului, iar Florin Prunea este un adversar feroce al președintelui Federației Române de Fotbal. Fostul internațional este nemulțumit că naționala a retrogradat după ce a terminat pe ultimul loc grupa din Liga Națiunilor și a dezvăluit ce salariu are cel care se află în fruntea federației de opt ani.

Naționalele de fotbal are României se zbat în mediocritate, dar la Federația Română de Fotbal domnește huzurul. Ultimul exemplu este echipa de seniori. Trupa lui Edi Iordănescu a adunat doar șapte puncte în grupa din Liga Națiunilor și a terminat pe primul loc. Oamenii care conduc federația nu s-au grăbit să-l dea afară pe selecționer, așa cum spune contractul, ci au decis să-i ofere în continuare susținere și pentru campania din preliminariile Campionatului European din 2024.

Florin Prunea este convins că toate aceste eșecuri sunt din vina celor din federație. Mai cu seamă din cauza președintelui Răzvan Burleanu care ar avea și un salariu foarte mare.

„Eu acum am aflat. Noi avem un președinte de federație care câștigă în jur de 30 de mii de euro în mână pe lună. Este inadminisibil, la fotbalul nostru, ca el să câștige, cu poziția pe care o are acum la FIFA, unde a fost numit, nu a fost votat, în Consiliul FIFA, salariul de la Federație plus diurne, este cel mai bine plătit om din fotbalul românesc.

Și peste antrenori, și peste ce vrei tu. Din România vorbesc. Poate Dan Petrescu… nu știu cât are, 20-30 de mii. Și la noi fotbaliștii sunt neplătiți cu lunile, la noi antrenorii… bătaie de joc. Competițiile, am văzut acum un rezultat la Liga 3, 19-0, competiție organizată de către Federația Română de Fotbal”, a declarat Florin Prunea pentru ProSport.ro.