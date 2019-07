După succesul Exatlon și Bravo, ai Stil, Kanal D pregătește o nouă emisiune. Ce premiu ar putea câștiga concurenții

Bravo, ai stil și-a găsit câștigătorul zilele trecute, Exatlon s-a încheiat și el. Kanal D pregătește acum o nouă surpriză pentru fanii postului de televiziune. Ce premiu se pune la bătaie?

Nouă emisiune al Kanal D

Kanal D își anunță telespectatorii să se pregătească de o nouă emisiune. Castingul a fost deja lasat pe site-ul oficial al Kanal D, au informat reprezentanții. Noul show este făcut după un format internațional – „The Dance Floor” și îl va recompensa pe câștigător cu un premiu de nu ma puțin de 100.000 de lei, adică aproximativ 20.000 de euro.

Creatorul Bravo, ai stil este responsabil pentru noul produs al Kanal D (My Style Rocks – titlu original). Formatul emisiunii de dans este unul simplu. Concurenții vor avea parte de anumite momente în care să-și demonstreze priceperea, iar juriul a analiza și nota în consecință prestația de pe ringul de dans.

Finala Bravo, ai Stil

Iubita emisiune a stilului și-a găsit câștigătoarea zilele trecute. Cele patru concurente care s-au bătut pe locul 1 au fost: Nadina, Irina, Corina și Elena. Finala a început la prele 22:00, iar cele patru finaliste s-au străduit din răsputeri să demonstreze că merită titlul de cea mai stilată femeie. Cu toate acestea, doar una a plecat acasă cu premiul de 100.000 de euro și cu titlul râvnit. Aceea a fost Elena!

“Sunt foarte emoționată și mă bucur să mă aflu aici în această seară. Sunt fericită că am făcut parte din acest proiect, din această echipă”, a mărturisit Elena, înainte de a se cunoaște verdictul. “Am aceleași emoții pe care le-am simțit și prima dată când am pășit în acest platou. Nu pot să îmi aleg cuvintele!”, a susținut Irina. „Mă simt extraordinar și pentru această seara am venit la «Bravo, ai stil!». Vreau să îmi iau toate emoțiile și să mi le «pun» în momentul meu din seara aceasta. Mă simt extraordinar”, a mai mărturisit și Corina, cea care a părut cea mai sigură că va pune mâna pe titlul de cea mai stilată.