După Simona Halep, ITIA a pus ochii pe un alt sportiv din România. Cine este jucătorul de tenis care a fost suspendat cinci ani

Agenţia Internaţională pentru Integritatea Tenisului (ITIA) nu are probleme doar cu Simona Halep. Oficialii au anunțat pe site că jucătorul de tenis Petru-Alexandru Luncanu a fost suspendat pe o perioadă de cinci ani. Sportivul este acuzat că a încălcat de mai multe ori programul Anticorupţie din Tenis și că ar fi facilitat pariurile la anumite partide.

Agenţia Internaţională pentru Integritatea Tenisului (ITIA) a anunțat pe site-ul oficial că un jucător de tenis din România a fost suspendat pe o periodă de cinci ani. Petru-Alexandru Luncanu are 34 de ani și a fost acuzat că a încălcat de mai multe ori Programului Anticorupţie din Tenis (TACP).

Cazul lui a fost analizat de ofiţerul independent de audieri anticorupţie Raj Parker, iar jucătorul român a fost găsit vinovat la toate cele cinci acuzații formulate de ITIA. Oficialii agenției au transmis că au dovezi că sportivul este implicat în trucarea unor meciuri din perioada 2017-2021.

Pedeapsa a fost mai mare și din cauza faptului că jucătorul nu a cooperat în momentul în care a fost anchetat în anul 2022. Parker a transmis că Luncanu a încălcat TACP prin manipularea sau influenţarea mai multor aspecte la unele meciuri, iar în acest mod a facilitat, direct și indirect, pariuri la aceste partide. Luncanu nu a fost de acord nici să-i fie analizat telefonul mobil de către anchetator.

Sportivul din România nu va avea voie să joace, să se antreneze sau să asiste la orice eveniment din tenis organizat sau desfăşurat sub egida forurilor internaţionale din tenis până la data de 8 iunie 2028, dar a și fost amendat cu suma de 40.000 de dolari.

Petru-Alexandru Luncanu a jucat ultima oară pe 25 iulie 2022, într-un turneu Futures, iar cel mai bun loc pe care l-a ocupat în clasamentul ATP a fost 304, în anul 2009.

Simona Halep, acuzată de ITIA de dopaj și de iregularități în pașaportul biologic

Simona Halep are și ea probleme cu Agenţia Internaţională pentru Integritatea Tenisului. A picat testul anti-doping din luna august de la US Open, după ce s-a găsit Roxadustat în corpul ei, iar acum se confruntă și cu acuzația că are probleme cu pașaportul biologic, unde oficialii au transmis că au fost semnalate anumite „iregularități”.

Jucătoarea de tenis este suspendată de pe 7 octombrie, iar ITIA a cerut de trei ori amânarea procesului de Sport Resolutions. Audirea este programată acum în a doua jumătate de lunii iunie. La US Open se afla pe locul 9 WTA, iar săptămâna aceasta a început-o pe 36.