După Dani Oțil, o altă vedetă s-a căsătorit în secret. Nuntă mare în showbiz-ul din România

În timp ce românii priveau cu admirație imaginile fabuloase de la nunta lui Dani Oțil, s-a aflat că altă vedetă din showbiz-ul de la noi din țară s-a căsătorit în secret. Blonda a confirmat că ea și alesul inimii sale au spus marele DA în fața ofițerului stării civile.

Era o prezență aproape nelipsită din platourile emisiunilor TV și publicațiilor mondene, devenind cunoscută în urma scandalurilor în care a fost implicată de-a lungul timpului. Și-a dorit să facă o schimbare, să înceapă cu dreptul un nou capitol din viața sa, așa că a decis să se retragă din lumina reflectoarelor.

A trecut prin momente foarte grele, însă nu s-a lăsat doborâtă. După ce s-a despărțit de tatăl copilului ei, a plecat pentru o perioadă din România, luându-l pe cel mic cu ea.

A reușit să își regăsească fericirea alături de un alt bărbat, cei doi spunând deja marele DA în fața ofițerului stării civile. Mădălina Secuianu, căci despre ea este vorba, a dezvăluit că anul viitor va face și cununia religioasă, însă evenimentul va fi ținut de parte de ochii străinilor, în afara României.

„Am dispărut de când am rămas însărcinată, nu am vrut să mai apar. Am fost plecată din țară o perioadă. M-am căsătorit civil anul trecut, pe 29 septembrie, iar la anul ne gândim să facem și cununia religioasă, dar va fi ceva foarte restrâns, în afara țării. Da, într-adevăr, în urmă cu 10 ani am fost la un pas să mă căsătoresc, însă iubitul meu de la vremea respectivă a fost arestat, în toiul pregătirilor. Acum, îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu s-a întâmplat acest lucru. Eram mică și nu aveam minte.

M-am căsătorit pentru a doua oară, după ce m-am despărțit de tatăl băiețelului meu. Este foarte important pentru mine că actualul meu soț și băiețelul meu se înțeleg. Copilul a rămas în relații bune cu tatăl lui și se vizitează destul de des”, a declarat Mădălina Secuianu pentru Spynews.ro.