După București, și Ploieștiul este asaltat de gunoaie. Locuitorii sunt disperați după ce străzile s-au transformat în focare de infecţie

Municipiul Ploiești se confruntă cu o criză a gunoaielor, muncitorii responsabili de curățenie au dispărut, iar la fiecare colț de stradă sunt saci de gunoi aruncați. Locurile special amenajate unde ar trebui să se arunce gunoiul sunt complet acoperite de deșeuri.

Cetățenii nu mai pot sta în mirosul îngrozitor și cer cu disperare autoritățile să rezolve problema. O mare parte din străzile Ploieștiului sunt acoperite de gunoaie. Din cei peste 300 de măturători angajați, doar în jur de 50 mai vin la serviciu.

Situația este din ce în ce mai gravă de la o zi la alta, iar străzile se transformă în adevărate focare de infecție. Oamenii vor să știe cine este vinovat, deoarece ei au de suferit cel mai mult. Din păcate, realitatea este că sunt mai puține persoane care curăță străzile.

Mai mult de atât, cei rămași nu și-au primit salariile de două luni și protestează zilnic in fața primăriei. Cu toate că localnicii plătesc salubritatea la zi, nimeni nu strânge gunoaiele de pe străzi.

„În fiecare zi am făcut zeci de sesizări către A.D.I prin care am explicat situaţia, am primit răspuns în sensul că vor lua măsuri”, a precizat directorul RASP.