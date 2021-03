După atâția ani, ‘Tanța’ rupe tăcerea despre Teo Trandafir. De ce nu își mai vorbesc, deloc EXCLUSIV

Colaborarea de aur dintre Nuami Dinescu (59 de ani) sau Tanța și Teo Trandafir, vreme de șapte ani, în cadrul emisiunii ”Teo”, de la PRO TV, a făcut istorie în lumea televiziunii. Totuși, aparenta amiciție și schimbul amuzant de replici, de pe micul ecran, nu au continuat și în spatele camerelor de luat de vederi. Dimpotrivă, ambele se evită acum. Întrebată de reporterii impact.ro despre Teo Trandafir, acum vedetă Kanal D, Nuami nu și-a putut ține în frâu resentimentele: “Nu mai avem nicio treabă una cu alta”, ne-a spus ea, pe un ton vrece.

Actrița Nuami Dinescu a cunoscut celebritatea la PRO TV, în emisiunea lui Teo Trandafir, unde o interpreta cu umor pe Tanța. Din păcate, popularul rol a venit la pachet și cu un mare ghinion, care avea să se spargă, exact ca în poveștile nemuritoare, după exact șapte ani, când, în sfârșit, Nuami și-a găsit un alt loc de muncă. Ea n-a evitat, să menționeze, în interviurile acordate, cât de greu i-a fost să scape de vechiul rol:

I-a mulțumit însă, lui Teo Trandafir, pentru ajutor: „Am învăţat multe lucruri de la ea, am făcut-o fără să-mi spună ea – am observat cum se purta cu echipa, ea era bună cu toată lumea. Noi nu ne-am certat niciodată, o singură dată am avut un diferend pe nişte date istorice, în rest nu ne-am contrat niciodată, poate şi pentru că eu nu mă cert cu nimeni niciodată”.

Iată însă că, deși așa se credea, Nuami și Teo nu legaseră o prietenie pe platourile de filmare. Întrebată de reporterii impact.ro, în ce relații este cu fosta ei colaboratoare de la PRO TV, actrița Nuami Dinescu ne-a mărturisit că acel proiect e încheiat și că nu mai are rost să se întoarcă în timp:

„Nu mai avem nicio treabă una cu alta, nici nu îmi face plăcere să mai vorbesc despre subiectul acesta. Ea dacă nu vorbește despre mine, eu de ce să vorbesc despre ea? Eu de atunci am mai lucrat și lucrez la diverse proiecte de televiziune, nu am lucrat toată viața la acea emisiune”, ne-a declarat, în exclusivitate, Nuami Dinescu .

Dar, ea nu este la primul răspuns de acest fel. O reacție cel puțin la fel de dură la adresa lui Teo, a avut și pe contul personal:

„Am ajuns în câteva seri către zona de nord (n.r. a staţiunii Mamaia), unde s-au construit câteva imobile noi, mai făţoase, unde şi cele câteva restaurante sunt mai de lux. Am intrat într-o zi într-unul dintre ele, am băut ceva şi recunosc m-am simţit bine, deşi eram într-o gaşcă cu figuri iubite de public (Adelin Petrişor, Dan Helciug), nimeni nu s-a holbat la noi, nimeni nu m-a întrebat ce mai face Teo şi ce emisiune face, prilej cu care am realizat că pe unde mă duc lumea mă întreabă de ea – pe stradă, pe la cumpărături sau în emisiuni. Am observat, în schimb, că ea nu vorbeşte niciodată despre mine, în niciun interviu, în nicio discuţie, nu pomeneşte niciodată numele meu)”.