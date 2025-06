După ani de speculații, Dan Alexa rupe tăcerea: A avut sau nu o relație cu Anamaria Prodan: „O obsesie”

După o lungă perioadă de tăcere, timp în care au circulat diverse zvonuri, Dan Alexa a ales în sfârșit să vorbească deschis despre presupusa relație cu Anamaria Prodan. Fostul fotbalist și actual antrenor a fost întrebat în repetate rânduri dacă între el și cunoscuta impresară a existat vreodată o poveste de dragoste.

Deși subiectul a fost îndelung discutat în presă, Alexa nu a comentat niciodată până acum. Invitat recent în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, acesta a oferit o declarație detaliată, clarificând natura legăturii cu Anamaria Prodan.

Antrenorul a devenit din nou subiect de discuție în spațiul public după anunțul divorțului de Andrada, a doua sa soție. Cei doi au fost împreună timp de șase ani și au un fiu, Dan Arkan. Separarea lor a fost o surpriză pentru mulți, mai ales că relația părea solidă.

La scurt timp după această ruptură personală, Alexa a acceptat invitația de a vorbi despre momente importante din viața sa, inclusiv episodul care a stârnit o întreagă avalanșă de zvonuri: incidentul cu Anamaria Prodan, în care impresara l-a lovit cu pumnul după un meci tensionat. Despre acea scenă devenită virală, Dan Alexa a spus deschis:

„În impactul acela, am avut acel moment și nu mă așteptam. E o femeie, doar că m-a surprins și am avut un moment în care am vrut să răspund, dar mult timp am regretat. Acum mă felicit pentru că reacția mea a fost foarte bună. Mi se pare absurd să încep să bat o femeie și m-a surprins.”