Denise Rifai și Dan Alexa, noul cuplu din showbiz? Cum au fost surprinși cei doi, gesturile lor spun multe

Showbiz-ul românesc pare să aibă un nou cuplu-surpriză. De data aceasta, în centrul atenției se află nimeni alții decât Denise Rifai și Dan Alexa, care au fost surprinși împreună într-o ipostază ce a stârnit imediat curiozitatea publicului. Cei doi au fost fotografiați la un restaurant select din Capitală, loc frecventat adesea de vedete, iar gesturile și privirile dintre ei par să spună o poveste mai complexă decât o simplă întâlnire între prieteni.

Denise Rifai și Dan Alexa, surprinși la restaurant

În imaginile surprinse de paparazzi cancan.ro, Denise Rifai, cunoscută pentru atitudinea ei serioasă și profesionistă de la televizor, afișa un zâmbet larg, rar întâlnit în aparițiile publice. Alături de ea, Dan Alexa, antrenorul care a trecut printr-un divorț discret și a preferat să stea o vreme departe de lumina reflectoarelor, părea mai relaxat și mai jovial ca oricând. Cei doi au sosit împreună, cu mașina prezentatoarei, și au intrat în local destul de apropiați, fără însă a se ține de mână.

Martorii spun că atmosfera a fost una destinsă, cu multe zâmbete pe parcursul șederii. Alexa a purtat o pereche de blugi deschiși la culoare, jachetă de piele și bocanci negri a fost extrem de atent cu prezentatoarea TV. I-a ținut geanta, a ajutat-o să-și pună paltonul și i-a deschis ușa. Într-un moment surprins de curioșii aflați prin zonă, cei doi s-au tachinat amical în mașină, înainte să intre în restaurant.

Denise a optat pentru o ținută feminină, dar relaxată: o fustă scurtă, plisată, bleumarin, o maletă asortată și bocanci, completate de un palton elegant închis la culoare.

Apariție surpriză în zonă

Coincidența a făcut ca în apropierea restaurantului să apară Dan Bittman, însoțit de fiul său. O întâmplare care a stârnit și mai multe zâmbete și glume în jurul mesei celor doi protagoniști, având în vedere zvonurile potrivit cărora Rifai și solistul Holograf ar fi avut o legătură romantică în trecut.

La plecare, Denise Rifai și Dan Alexa au fost văzuți râzând cu poftă, iar el părea să tragă de timp, oprindu-se să mai schimbe câteva vorbe cu prezentatoarea, prin geamul mașinii, potrivit sursei menționate.

Nu este prima dată când Dan Alexa și Denise Rifai se întâlnesc față în față. În urmă cu câteva luni, fostul fotbalist a fost invitat în emisiunea ”40 de întrebări”, de la Kanal D. De data aceasta însă, cei doi s-au întâlnit într-un cadru informal, departe de platoul de televiziune și de camerele de luat vederi, însă nu au reușit să evite și paparazzii din zonă.