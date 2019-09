După 5 accidente, Giani din Las Fierbinți și-a luat mașină nouă. A investit o avere în acest bolid adus din Germania

Giani din Las Fierbinți ori nu crede în semne ori se simte mereu norocos…ori vrea să trăiască periculos.Una peste alta, nici accidentele prin care a trecut, cinci la număr, n-au putut să-l facă să nu-și cumpere o altă mașină. Iubitul actor din cel mai urmărit serial de comedie și-a achiziționat un bolid din Germania. Ce marcă a ales Costi Diță?

Costi Diță,cel care i-a dat viață personajului Giani din Las Fierbinți nu se lasă intimidat de soartă. Acesta și-a luat o altă mașină, fapt care demonstrează că îi place să conducă, astfel că nu va renunța nici cu cele 5 accidente la purtător la starea pe care o are atunci când se află la volanul unei mașini. Diță se pare că nu adoră neapărat autovehiculele care sunt în vogă acum, așa că a ales o mașină la mâna a doua pe care a adus-o din Germania. Acesta este și un semn că își respectă munca, așa că banii frumoși pe care îi scoate din serialul de la Pro TV nu-i cheltuie la nimereală. Actorul a contactat recent un distribuitor din Iași care aduce mașini din Germania pentru a-și satisface dorința și a se delecta de o altă marcă. Iată mai jos o fotografie cu autovehiculul care a fost pe placul acestuia!

”Am avut 5 accidente de masină, oameni care au intrat în mine… Am zis că a fost un an mai ciudat. E urât tare. Au fost cinci accidente și multe alte lucruri. Descopăr că mama face cancer, la jumătate anului bunica mea a murit. La final de an fac o chestie complicata… pe piele, un fel de sindrom burn out. Sunt pe revenire acum, lucrurile merg spre bine”

