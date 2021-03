Duelul dintre Marius Crăciun și Cătălin Moroșanu de la Ferma. Cei doi se înfruntă din nou acum, la Survivor

Marius Crăciun și Cătălin Moroșanu sunt doi dintre concurenții de la Survivor România, sezonul 2. Aceștia nu se află pentru prima data la duel. Cei doi s-au mai duelat și pe când erau concurenți la emisiunea Ferma. Iată cine a fost câștigător în urma duelului dintre Marius Crăciun și Cătălin Moroșanu de la Ferma.

Între Marius Crăciun și Cătălin Moroșanu a mai avut loc un duel pe vremea în care erau concurenți la Ferma de la Pro TV. Cătălin Moroșanu a pierdut duelul cu Marius Crăciun.

Marius Crăciun, în vârstă de 23 de ani a fost unul dintre cei mai iubiți concurenți de la Ferma. El l-a învins pe Cătălin Moroșanu în vârstă de 34 de ani, care este luptător K1. Titlul de ”Fermierul anului” și premiul în valoare de 50.000 de euro i-au revenit lui Crăciun. Moroșanu a postat o fotografie cu ei doi, dar și un mesaj pe Facebook, către acesta care i-a devenit prieten pe parcursul emisiunii.

Marius Crăciun a muncit de mic pentru a-și ajuta familia, tatăl lui suferind de Alzheimer. Deoarece familia sa a fost la un pas de a-și pierde casa, el a folosit banii câștigați la Ferma în acest scop.

La mesajul postat de către Moroșanu, Marius Crăciun a avut și o replică. Acesta i-a mulțumit lui Cătălin Moroșanu pentru tot ce a învățat de la el:

„Victoria în faţa lui Moroşanu a fost uimitoare. Am simţit ca a fost un duel bărbătesc şi amândoi am luptat până la ultima suflare pentru a câstiga. Sunt onorat că am avut parte de acest duel contra unui mare luptător. Îi mulţumesc lui Moroşanu pentru tot ce m-a învăţat, pentru că mi-a fost alături, pentru că este un om deosebit, cu un caracter frumos. Tot respectul“. a fost replica lui Marius Crăciun, potrivit adevărul.ro.

Moroșanu a mărturisit către fostul său coleg Jorge, că experiența pe care a avut-o la Ferma a fost una emoționantă pentru el. El i-a mărturisit tot atunci care este cel mai mare regret al său:

„Regretul meu cel mai mare este că nu am stat mai mult alături de fetița mea, nu m-am implicat mai mult în educația ei și faptul că tot timpul am fost plecat pe drumuri, ba la Iași, ba la București, ba la gale, ba la tot felul de emisiuni, nu am avut timp. Cred că pentru copiii noștri ar trebui să ne facem mai mult timp liber să putem să îi creștem și să fim alături de ei. Fetița mea are opt anișori”, a spus Cătălin Moroşanu.