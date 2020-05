Pentru tinerii din ziua de azi numele de Lora este unul din numele cunoscute din muzica românească. Puțini știu povestea vieții artistei, una plină de urcușuri și coborâșuri.

Dramele care i-au marcat viața cântăreței Lora

Cei care nu îți mai aduc aminte, tânăra Lora a devenit cunoscută în România o dată cu participarea la concursul Star Factory, organizat de Prima TV, în anul 2004, ulterior, în 2006 a fost parte a trupei Wassabi, sub îndrumarea lui Marius Moga, lansând piesa „Have some fun with Radio 21”, imnul din acel an al postului Radio 21.

Dar viața artistei nu a fost tot timpul una plină de lucruri frumoase și de liniște, după cum vedeta a povestit la un moment dat. Toată lumea a vazut-o și o cunoaște ca fiind un om optimist și, permanent, cu zâmbetul pe buze, dar realitatea din spatele acelor zâmbete este cu totul alta.

Pe vremea când tânăra Lora avea patru ani, din amintirile acesteia, a avut parte de o primă tragedie în familie, atunci când și-a pierdut tatăl. Tânăra spune că l-a iubit foarte mult și că suferința a fost destul de mare, cu toate că avea doar patru anișori la vremea respectivă. Tatăl Lorei fusese un medic chirurg foarte apreciat în comunitate, din păcate sfârșitul i-a venit în urma unui accident.

„La patru ani a murit tatăl meu într-un accident. Nu mi s-au spus niciodată foarte multe şi la înmormântarea lui a venit foartă multă lume. Tata era un chirurg de nota 10. Eram tristă în poze”, povestea Lora cu ceva timp în urmă.

Dramele s-au ținut scai de vedetă, și în timpul filmărilor pentru primul ei videoclip, fratele său a anunțat-o că bunica ei decedase, bătrâna fiind-ui cel mai mare fan. Șocul a fost puternic, dar puternică cum o știm, a reușit să treacă și peste acest capitol dureros din viața ei.

„Bunica mea a fost unul dintre cei mai mari fani ai mei. Ea şi-a dorit foarte mult ca eu să devin artistă şi mereu îmi spunea că sunt foarte bună. Atunci când am înregistrat primul videoclip din cariera solo şi, înainte să filmez primul cadru, am primit un telefon de la fratele meu să-mi spună că a murit bunica mea. A fost un moment foarte greu, dar am ştiut că de acolo de unde se va duce ea mă va ajuta să am o carieră frumoasă”, a mai declarat ea.

Și ca totul să fie și mai greu, în urmă cu câteva luni și-a pierdut și mama, aceasta fiind grav bolnavă, iar acum tânăra încearcă să-i ducă, într-un fel sau altul, munca mai departe. Este vorba de o agendă cu tot felul de rețete, pe care artista le utilizează în noua sa afacere cu produse de înfrumusețare, având în vedere că mama ei fusese farmacistă și avea tot felul de rețete de profil.