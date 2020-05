Lora a ajuns la capătul puterilor! A făcut anunțul dureros cu lacrimi în ochi. Ce mesaj a transmis din Bali

Cântăreața Lora și Ionuț Ghenu au ajuns la capătul puterilor în vacanța prelungită. Cei doi se află blocați în Bali de mai bine de două luni, din momentul în care au fost declanșate restricțiile impuse de pandemia de coronavirus. Cântăreața a izbucnit în lacrimi pe contul de Instagram, unde le-a povestiti fanilor coșmarul prin care trece.

Vacanța Lorei și a lui Ionuț Ghenu s-a transformat într-un coșmar.Cei doi luaseră decizia de a pleca în vacanță, în Bali, fără să știe că pandemia va cuprinde întreaga planetă. Astfel, Lora și Ionuț sunt de două luni în izolare în Bali și fac față cu greu condițiilor impuse de autorități. Aceștia au încercat să se adapteze, dar nu au prea reușit.

Lora a postat o fotografie, în urmă cu puțin timp, pe contul de Instagram, în care are ochii în lacrimi. Chiar dacă la început pandemiei era în culmea fericirii și credea că în sfârșit are timp suficient pentru a se odihni, în prezent, frumoasa cântăreață conștientizează gravitatea situației în care se află.

Lora a postat fotografia în care are ochii în lacrimi însoțită de un mesaj, cântăreața vrând să împărtășească cu fanii momentele grele prin care trece. ”Când s-a anunțat că e pandemie şi România intră în stare de urgență vs când am realizat că suntem totuşi blocați în Bali. a scris ea.

Fanii au încuranjat-o pe Lora prin mesaje de susținere și gânduri bune. Pe de altă parte, acum câteva zile, Lora spunea că Bali se confruntă și cu o altă problemă, mai periculoasă decât coronavirusul, legată de apariția unui virus periculos ce provine de la țânțari. Din cauza statului în case, locuitorii din Bali au dus la declanșarea unei noi epidemii care poartă virusul Dengue.

”Bali este plin de surprize, plăcute și neplăcute. Din păcate, izolarea oamenilor a dus la o epidemie de țânțari, care poartă virusul Dengue, iar autoritățile încearcă să rezolve și această problemă, deoarece o doamnă doctor ne-a spus că este mai rău să faci dengue decât corona. Să sperăm că totul va fi bine”, spunea Lora.