Drama unei cântărețe din România este prezentată chiar de către aceasta, Simona Costin. Artista nu ezită să mărturisească dramele prin care a trecut de-a lungul vieții. A rămas și fără voce la un moment dat, lucru care a speriat-o teribil.

Faimoasa cântăreață din Bihor a mărturisit că de-a lungul vieții a avut parte de necazuri, nu doar de bucurii. Acum se bucură de faptul că are lumea la picioare. Pe lângă asta, are o minunată familie, iar cariera îi surâde. Fanii Simonei Costin nu știu însă despre clipele grele prin care a fost nevoită să tracă. Când avea doar 14 ani, și-a pierdut dintr-o dată vocea, lucru care a impacientat-o foarte tare. În acele momente se gândea că avea să-și piardă dragostea vieții sale, muzica.

„Este un dar divin faptul că eu cânt. La 14 ani am muțit. Dintr-odată, într-o dimineață, nu am mai putut să grăiesc deloc. Un doctor din Oradea mi-a zis că aș de o intervenție, pentru că aș avea polipi și că aș avea nevoie de o intervenție. Când trebuia să mă duc la doctor, mă jucam cu mătușa mea și deodată am zis: „AAA!”. M-am speriat de sunetul pe care l-am scos”, a spus Simona Costin pentru Acces Direct.

Credincioasă din fire, artista nu și-a pierdut speranța până în ultima clipă. Chiar înainte a avea operația, Simona Costin și-a dat seama că vocea i-a revenit. Acela a fost și momentul când s-a îndreptat către o carieră muzicală.

Simona Costin credea că nu-și va mai recupera niciodată vocea. Cântăreața mărturisește că nu putea să rostească nici măcar un sunet.

În cadrul aceluiași interviu, Simona Costin a mai povestit despre o problemă de sănătate care era aproape să o coste viața. Pe când avea doar 5 ani, ea împreună cu familia ei au avut un accident. Aceasta povestește cum încerca să împingă mașina, însă a aluneca și a căzut peste o piatră. Mama sa s-a dezechilibrat și a căzut peste ea, care era doar un copil la acea vreme.

„Mașina părinților nu pornea și am împins și eu mașina. Când a pornit, am căzut pe o piatră și mama peste mine. Oasele mi-au fost una peste alta. Am avut nevoie de două operații. Am stat 8 luni cu picioarele în ghips”, a mai adăugat Simona Costin.