Drama unei cântărețe de la noi. Nu și-a văzut fiica de 7 ani. De ce: ”Suntem străine”

O cântăreaţă de la noi trece printr-o dramă imensă! Artista nu şi-a mai văzut fiica de 7 ani, iar asta o împiedică să fie pe deplin fericită, deşi tocmai a devenit mamă pentru a doua oară.

Deşi a devenit, de curând, mama unui băieţel şi are toate motivele să fie fericită, Roxana Blagu a povestit, în emisiunea “La Măruţă”, că nu poate fi pe deplin mulţumită de viaţa pe care o are. Motivul, spune aceasta, este faptul că fetiţa sa, Oana, nu locuieşte cu ea. Mai mult, nu a mai văzut-o de mai bine de 7 ani. Fosta componentă a trupei Trident a trebuit să îi ureze copilei “La mulţi ani” prin intermediul televizorului.

”Oana împlinește 12 ani. Cu ocazia aceasta vreau să îi urez și eu La mulți ani!. Este o zi specială pentru mine, fetița mea este deja domnișoară și-mi doresc să fie bine. O iubesc enorm, chiar dacă nu am văzut-o de atâția ani și practic acum suntem străine. Am zis că nu o să plâng, dar nu am mai stat împreună cu ea de șapte ani. Mi-a fost frică de situația în care sunt astăzi. Eu reușesc să o văd mai tot timpul în poze, de la distanță, încerc să evit tensiunile care s-ar putea face în jurul ei.

Am fost după ea peste tot pe unde aflam că este, dar am renunțat să mai apar în fața ei pentru că mă durea să o văd tristă. Îmi doresc ca într-o zi să vadă tot ce îi scriu și să știe că am fost și voi fi lângă ea mereu”, a spus Roxana Blagu, cu lacrimi în ochi, la Pro TV.