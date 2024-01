Drama tulburătoare a lui Dumitru Dragomir. A spus totul cu lacrimi în ochi: ‘E imposibil să treci prin așa ceva’

Unul din cei mai cunoscuți oameni din fotbalul românesc, Dumitru Dragomir, pe lângă averea impresionantă pe care o are, a avut parte și de un episod extrem de dur și dramatic. Recent, fanii ”Oracolului de la Bălcești”, au aflat de drama tulburătoare a lui Dumitru Dragomir.

Astăzi ajuns la venerabila vârstă de 77 de ani, celebrul Dumitru Dragomir a avut o activitate în fotbalul românesc întinsă pe aproape 46 de ani, începutul fiind în 1977, când devenea președintele unui club de fotbal, Chimia Râmnicu Vâlcea. Avea să fie și la cârma echipei de fotbal din localitatea natală a fostului dictator Nicolae Ceaușescu, Viitorul Scornicești, precum și la o altă echipă dispărută azi, FCM Brașov.

După 1990, ”Oracolul de la Bălcești” va intra în conducerea Ligii profesioniste de fotbal (LPF), fiind printre fondatorii acesteia, aici activând timp de 17 ani, ultimul mandat la conducerea ligii fiind în 2009.

În toți acești ani, pe lângă activitatea din fotbalul românesc, Dragomir a investit masiv și în alte domenii, cele mai multe fiind în zona de imobiliare, dar cum tentația a fost mare, avea să intre și în politică, între anii 2000 și 2008 având funcția de deputat din partea PRM, partidul condus la acea vreme de Vadim Tudor, ulteriof iind și în rândurile partidului lui Victor Ponta.

Anul 2008 avea să aducă și primele scandaluri de corupție, Dumitru Draogmir fiind printre cei acuzați, procurorii DNA trimițându-l în judecată într-un dosar de luare de mită, iar timp de 4 ani avea să fie prin tribunale. În 2012, în urma uneio decizii a Înaltei Curți de Casație și Justiție, fostul președinte LPF va fi achitat, dar nu pentru mult timp, deoarece un an mai târziu avea să fie trimis din nou în judecată pentru abuz în serviciu.

Dar lucrurile nu se linișteau, având în vedere că în 2014 mai apăra un alt cap de acuzare pe numele „Oracolului de la Bălcești”, fiind acuzat atunci de evaziune fiscală și delapidare. Dar, norocos din fire, nici aceste ultime capete de acuzare nu l-au dus spre închisoare, fiind achitat patru ani mai târziu de magistrații Curții de Apel București.

Doi ani mai târziu, în urma unor investigații făcute de mai multe publicații sportive, ieșeau la iveală alte acte de corupție, fiind vorba de celebrul dosar de acordare a licențelor tv de transmisie a meciurilor din fotbalul românesc, iar Dumitru Dragomir era cap de listă.

Lucrurile aveau să se rezolve, iar în 2021 apărea pe listele de candidați PSD pentru funcția de consilier în cadrul Consiliului General al Capitalei. Tot atunci s-a aflat ce pensie încasează fostul președinte LPF, fiind vorba de nu mai puțin de 12.000 lei, iar averea acestuia, conform celor declarate de el, s-ar ridica la aproximativ 4, 5 milioane de euro, în bani, proprietăți și alte lucruri de valoare.

Dar toate aceste lucruri, inclusiv acuzațiile aduse fostului președinte LPF, pălesc pe lângă drama tulburătoare a lui Dumitru Dragomir, povestită recent de acesta.

Dumitru Dragomir este căsătorit și astăzi cu Vica Dragom,ir, iar cei doi au avut doi copii, mai exact doi băieți. Din păcate, unul dintre cei doi fii avea să moară la vârsta de 18 ani, iar acest episod, drama tulburătoare a lui Dumitru Dragomir, nu este uitată nici astăzi, fostul președinte LPF povestind totul cu lacrimi în ochi:

„E imposibil să treci prin așa ceva. După asta, nu mai poți să fii vreodată fericit în viață. Dacă există Dumnezeu, de ce nu m-a luat pe mine, care eram un păcătos și de ce l-a luat pe fiul meu. Pe Dumnezeu nu poți fi supărat, dar am o neîmplinire până mor.

În același interviu emoționant, Dumitru Dragomir avea să recunoască și faptul că a avut intenția de a recurge la suicid, după moartea fiului său, Manuel

„După moartea fiului meu, am avut și această nebunie în cap, dar mi-a trecut, pentru că am o familie despre care nu pot să vorbesc decât la superlativ. Copiii mei au fost copii cuminți, întrebați pe toată lumea, soția mea a fost o sfântă.

Eu am fost mai puțin sfânt. Așa este bărbatul, el trebuie să aducă și nevasta să aibă grija de educația copiilor, de bărbat, de casă. Am avut o educație țărănească. Am supărat-o de multe ori pe nevastă-mea.

Eu nu sunt mulțumit nici de mine, eu sunt mulțumit numai de nevastă, restul de nimic”, a mai spus Dragomir la emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”.