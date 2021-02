Drama trăită de Neti Sandu. 5 ani s-a chinuit să scape de acest bărbat

Neti Sandu, prezentatoarea rubricii horoscop de la PRO TV, a fost dintotdeauna o fire discretă atunci când a venit vorba de viața personală.

Neti Sandu prezintă horoscopul la PRO TV de mai bine de 20 de ani, însă este la fel de neschimbată ca-n tinerețe. Se pare că vedeta a reușit să fenteze trecerea anilor și să arate incredibil de bine. Cu toate acestea, sunt puțini cei care știu prin ce dramă a trecut astrologul.

Pe vremea când a început să lucreze la PRO TV, Neti Sandu tocmai ieșise dintr-o relație care a durat zece ani.

Deși știe compatibilitățile dintre zodii și modul în care se vor descurca acestea în dragoste, Neti nu a avut parte de prea mult noroc în viața amoroasă personală.

Într-un interviu pentru okmagazine.ro, Neti Sandu a vorbit cu sinceritate despre clipele grele prin care a trecut atunci când a fost părăsită după 10 ani de iubire. Ea a recunoscut că i-au trebuit cinci ani de terapie pentru a trece peste trauma pe care i-a provocat-o bărbatul.

”Când am intrat la facultate şi când am ajuns la ProTV. Dar şi perioada cu fostul iubit a fost foarte bună, am stat zece ani împreună. Întâlnirea cu el pentru mine a contat foarte mult. Am asistat la lumea din care el făcea parte, cea a actoriei, iar eu, când am intrat în lumea de acum, cea a televiziunii, eram deja familiarizată, aveam scheletul care se împodobise din educaţia şcolară şi din mediul lor.