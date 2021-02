Drama trăită de mama Minodorei în pandemie. Ce a pățit biata femeie: ”Am refuzat videocall-ul ca să nu ma vada”

Minodora și mama acesteia au fost prezente azi în emisiunea ”Vorbește lumea”, de la PRO TV. Cele două au fost supuse la un test de dansuri bachata, etalându-și cu măiestrie talentul. În cadrul aceleiași ediții din emisiune, mama Minodorei, care mâine își va sărbători ziua de naștere, a spus că a acumulat kilograme în plus în timpul pandemiei de coronavirus și că vrea să apeleze la picăturile pe care le ia Minodora ca să slăbească.

Mama Minodorei a povestit că în două luni de zile se va pune la punct cu silueta, și asta pentru că s-a îngrășat în ultima vreme.

Se știe că de-a lungul timpului, Minodora a avut probleme greutatea. Și pentru că nu să mai apeleze la diete aceasta a decis să se opereze la stomac.

“M-am dus la operație. Și în cabinet, am insistat să nu fiu foarte slabă. Am zis că nu-mi doresc 50 de kilograme. Mi-a lăsat stomacul puțin mai mare decât este normal. Am slăbit 19 kilograme, după care am pus la loc. Mâncam nonstop, chiar dacă aveam stomacul tăiat”, a spus Minodora, pentru revista Viva.