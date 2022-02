Drama trăită de Dalida din Las Fierbinți. Copilul ei a căzut din cărucior și a ajuns de urgență la spital

Dalida, una dintre cele mai apreciate și iubite actrițe din serialul „Las Fierbinți“, a trecut prin momente de panică după ce copilul ei a căzut din cărucior, ajungând de urgență la spital. Micuțul și-a rupt piciorul, iar mama își asumă vina, trăgând un semnal de alarma, ca alți părinți să nu-i urmeze exemplul. Vedeta nu obișnuiește să vorbească despre viața privată, însă acum a făcut o excepție. Cum se simte acum Petru, afli în continuare.

Ecaterina Ladin alias Dalida din „Las Fierbinţi“ este una dintre cele mai apreciate actrițe de la noi, mii de români râzând și plângând alături de ea.

Celebra actriță a fost invitat de curând în emisiunea lui Cătălin Măruță, de la Pro TV, unde a povestit despre un eveniment mai puțin plăcut din viața băiețelului ei care a împlinit recent 1 an. Micuțul a căzut din căruț și și-a rupt piciorul.

Vedeta și-a asumat în totalitate vina pentru neplăcutul incident, spunând că greșeala îi aparține și „nu o mai fac“.

„Petru a împlinit 1 an, să fie sănătos. E bine, e foarte bine. Sunt împlinită, fericită, am 2 băieți frumoși, sănătoși și fericiți. A căzut din căruț și a avut piciorușul rupt. Din neatenția noastră, e greșeala mea și nu o mai fac“, a spus Ecaterina Ladin, invitată în emisiunea „La Măruță“.

Celebra actriță din „Las Fierbinți“ a povestit și cum s-a întâmplat totul, dar și ce făcea soțul când cel de-al doilea lor copil și-a rupt piciorul.

„Dormea și am zis că nu îl leg, pentru că doarme. Eram în Poiana Brașov și, când am ridicat căruciorul, a căzut. Vai, dar cum plângea. Nu înțelegeam ce are, ce s-a întâmplat. Când l-am luat în brațe, am văzut că un picioruș nu era ridicat“, a mărturisit ea.