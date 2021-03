Ce a spus Dalida din Las Fierbinți după ce a născut din nou. ‘Surpriza’ pe care a primit-o

Ecaterina Ladin, Dalida din serialul Las Fierbinți, a făcut declarații despre nașterea fiului său, Petru Theodor. Actrița a devenit mamă pentru a doua oară în luna februarie. Bebelușul a venit pe lume cu două săptămâni înainte de termen, spre surprinderea actriței.

„Cred că a vrut să fie vărsător, până la urmă, nu pești. (…) A vrut să vină mai devreme, eh, asta este. M-am speriat. Am zis: Ce se întâmplă?. A fost o naștere spontană și cum am vrut să nasc natural, așa s-a și întâmplat, dar mai repede. Am ajuns la spital când a trebuit, la timp. Toate lucrurile au decurs foarte bine. Foarte ușor, cum mă așteptam”, a spus Ecaterina Ladin.

Invitată la emisiunea lui Cătălin Măruță, Dalida a mai explicat că fiul ei cel mic s-a rugat să îi aducă un frățior.

În legătură cu soțul ei, Dalida a explicat că el face naveta pentru că are o afacere la Costinești. Momentan, proaspăta mămică se descurcă bine cu bebelușul.

Pentru a putea rămâne însărcinată, actrița a apelat la mai multe tratamente de fertilizare.

Ecaterina Ladin a povestit cum a ajuns să joace în serialul Las Fierbinți. Actrița a spus că a fost sunată de la Pro Tv pentru un casting. A trebuit să se învoiască de la serviciu ca să ajungă.

„Dragoş Buliga mă văzuse într-un spectacol. Eu lucram la mare atunci, pentru că actualul meu soţ avea nişte afaceri acolo, pe atunci nu eram împreună, era doar şeful meu. Am avut o perioadă în care nu am făcut teatru. Şi într-o zi m-a sunat cineva de la Pro pentru un casting. Ştiam că Dragoş vrea să facă un serial, nu ştiam amănunte şi nici nu m-am gândit că mă sună de la Pro pentru acel serial. „Când e castingul?“, „Păi mâine.“ Vai de mine, cum îl rog pe şeful meu să mă învoiască să plec la Bucureşti? Dar el mi-a dat şi maşină. Eram nedormită când am ajuns la casting, am dat o probă cu Gigi Ifrim, nu-l cunoşteam. După aceea m-a sunat şi Dragoş şi mi-a explicat povestea. De ce Dalida? În pilot Dalida nu apare, singurul personaj feminin era Gianina. Ea fiind micuţă, slăbuţă, trebuia un contra-emploi, cineva mai bine făcută, aşa îmi place mie să zic (râde), să fie total diferită. M-am nimerit, chiar e un beneficiu că nu am 50 de kilograme.”, a declarat ea.