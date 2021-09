Dalida din Las Fierbinți, despre ce urmează în serialul fenomen de la Pro TV. Dezvăluiri din culise

Dalida din Las Fierbinți a venit azi în emisiunea lui Cătălin Măruță. Ea a vorbit despre noul sezon al serialului ”Las Fierbinți”, dar și despre viața cu doi copii.

Dalida, pe numele real, Ecaterina Ladin, a venit azi în emisiunea lui Cătălin Măruță unde a dat detalii despre filmările noului sezon Las Fierbinți, pe care îl consideră cel mai bun de până acum.

”Eu nu am avut nicio poreclă, una dintre nepotele m-a strigat Tita, dar nu e o poreclă. Acum mi se zice Dalida. Cel mic nu doarme, ne trezim de 13 ori pe noapte. Îi ies dințișorii. Cel mare a început clasa zero, este foarte încântat ca are un ghiozdan cu roți. Urăsc să fiu pe grupurile de părinți. Odată am văzut 87 de mesaje pe WhatsApp.

Acum avem un grup, dar nu s-a postat nimic pe el. Avem o platformă, dar la grădinița a fost interesant. Nu sunt adepta grupurilor. O lună am stat la Costinești, soțul meu are o afacere acolo. Afacerea se construiește încă, o să spun când e gata. Nu prea am mers la plajă”, a mărturisit Dalida.