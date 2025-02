Drama trăită de Andrei Perneș înainte de moarte. Fostul concurent Mireasa a făcut dezvăluiri dureroase despre marele eșec

Un destin frânt prea devreme, în condiții tragice. Publicul din România l-a cunoscut pe Andrei Perneș odată cu participarea sa la emisiunea Mireasa, în 2022. Doar trei ani mai târziu, numele lui este din nou în atenția publică, dar, de data asta, dintr-un motiv tragic. Mereu cu zâmbetul pe buze, fostul concurent a dus în suflet o durere uriașă în ultima parte a vieții.

O apariție efervescentă, un tânăr care a trăit cu intensitate experiența reality show-ului matrimonial de la Antena 1, Andrei Perneș a rămas în inima fanilor emisiunii. Încă de la prima întâlnire, inima i-a fost cucerită de Sabrina, pentru care a luptat până în momentul în care au spus marele DA în finala sezonului 5.

Cei doi au format unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din istoria emisiunii. Au fost chemați chiar de câteva ori în platoul emisiunii Mireasa: Capriciile Iubirii, unde au vorbit cu entuziasm despre planurile de viitor și dorința arzătoare de a deveni părinți cât mai repede. Admiratorii lor se bucurau de fiecare apariție în mediul online.

Povestea de dragoste s-a transformat într-un mare eșec. Andrei Perneș, care își dorea să aibă un copil cu cea care îi devenise soție, a făcut un anunț neașteptat pe o platformă de social media. El a transmis că relația sa cu Sabrina a ajuns la final. În ciuda tuturor eforturilor pe care le-au depus, deznodământul era de fiecare dată dezamăgitor.

„Separarea e definitivă și irevocabilă. Deja a trecut foarte mult timp. Fiecare e pe treaba lui. Ne-am despărțit de comun acord. Nu s-a despărțit ea, nu m-am despărțit eu. Eu sau ea sau împreună nu am știut să ne gestionăm problemele pe care ni le-am creat tot noi. Porneam într-un punct, ne reveneam și ajungeam în același punct.

Nu a fost să fie. Lucrurile s-au întâmplat frumos, dar diferit. Fiecare a iubit în felul lui. Eu am iubit mai mult verbal, ea mai mult prin fapte. Eu și ea am luptat mult pentru relație. Fiecare în felul lui. Dar am ajuns în punctul în care am zis că nu mai e nevoie, nu mai e ok să se mai lupte. Ai dreptul să te oprești”, a povestit Perneș cu câteva luni înainte de a-și pierde viața într-un accident rutier.