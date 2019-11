Alex Dima a suferit cumplit după moartea soției, dar vorbele unui preot l-au marcat! Ce i-a spus după ce a spovedit-o în ultimele luni de viață

Alex Dima a trecut printr-o suferință cumplită, pe care cel mai probabil încă o poartă în suflet, odată cu pierderea soției sale. Cu zece ani în urmă, realizatorul emisiunii „România, te iubesc”, de la PRO TV, a aflat că partenera sa de viață este grav bolnavă, fiind diagnosticată cu cancer, în ultimul stadiu. Cei doi abia deveniseră părinți și se bucurau de viața de familie, iar cu un an înainte de verdictul sumbru venise pe lume fiica lor, Sara.

Îndrăgitul prezentator TV a fost foarte afectat de moartea Teodorei, cea care în decembrie 2009 a fost dianosticată cu teribila maladia. Soția acestuia s-a stins foarte repede din pricina bolii și se pare că de vină a fost și un diagnostic pus în mod eronat, din partea medicului la care apelase femeia. Alex Dima a rămas văduv cu zece ani în urmă și de atunci a avut grijă de fiica lui, care avea o vârstă foarte fragedă atunci când Teodora s-a stins.

„Când am aflat ce se întâmplă, chiar nu se mai putea face nimic. Am fost pe afară, prin străinătate. Din momentul în care am aflat, au mai fost șase luni.(…) Soția mea era un om mult mai credincios decât sunt eu și mai ales după ce a aflat că s-a îmbolnăvit îmi punea niște întrebări… Îmi spunea tu ești teolog, răspunde la întrebările astea, erau oricum mult peste mine. Ne-am dus la un preot, la un duhovnic, ne duceam amândoi și ne spovedeam acolo. Este un preot foarte bun, probabil unul dintre cei mai buni din țară, este aici, în București. Este și cel care ne-a căsătorit. Foarte bun. (…) Și preotul, stând de vorbă cu ea, după ce ea a murit, a venit și ne-a spus că el de când spovedește, de foarte mulți ani de zile, nu a mai găsit un om care să îi pună așa întrebări și să vadă lucrurile atât de clar cum le vedea ea. Și pentru mine, lucrul acesta a contat foarte mult”, a povestit Alex Dima, într-un interviu pentru Europa FM.