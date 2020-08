Alex Dima de la Pro TV, poveste neștiută de viață. Vedeta TV, despre cea mai tristă perioadă

Alex Dima este unul dintre cei mai cunoscuți oameni de televiziune din România. El este realizatorul câtorva dintre cele mai incisive anchete jurnalistice și reportaje inedite. Alex Dima este tatăl Sarei, o fetiță de aproximativ 12 ani, care s-a născut odată cu emisunea ”România, te iubesc”.

Puțini sunt cei care știu însă că Alex Dima plănuia să devină preot, dar a ajuns, de fapt, un reporter ce a pus gând rău hoților și corupților.

Alex Dima a mărturisit într-un interviu pentru Life.ro, că l-a cunoscut pe Dumnezeu încă din copilărie, când bunica sa îl lua cu ea la biserică, la Denii și la noaptea de Înviere. Apoi, tot bunica sa i-a dat o Biblie din care citea întruna. A urmat apoi Seminarul Teologic unde a început să înțeleagă lucrurile. Și cam așa a început povestea lui cu Dumnezeu.

De ce nu a devenit până la urmă preot. Alex Dima a explicat:

”Pentru că am considerat că este mai bine așa. Ca să fii preot trebuie să fii lumina lumii și sarea pământului. După Seminar am zis că mă fac preot. După facultatea de teologie nu am mai vrut. Deci în timpul facultății mi-am schimbat gândul. Cum? În timp. (…). Am renunțat la preoție și m-am dus un an în învățământ. De curând m-am revăzut cu colegii de atunci. Nu ne văzusem de 19 ani. Am predat religie, un an de zile, la o școală de aici, din București.”, a spus Alex Dima pentru sursa menționată.