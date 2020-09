A revenit în România pentru o scurtă perioadă, dar s-a reîntors în țara care a adoptat-o și a făcut-o celebră. Din păcate, în plină pandemie, Italia a fost cuprinsă de frică și restricții. Dramă în viața Ramonei Bădescu, din cauza restricțiilor din România

Românca în vârstă de 52 de ani, care a devenit recent mamă pentru prima oară, a oferit un interviu amplu în cadrul emisiunii „Storie Italiane” de pe canalul Rai1. Ramona Bădescu a vorbit despre durerea pe care o are în suflet deoarece nu își poate vizita tatăl în România, din cauza pandemiei de covid-19.

Tatăl actriței, Cristel Bădescu, a împlinit vârsta de 89 de ani chiar pe 12 septembrie 2020. Din păcate, vedeta nu a putut veni în țară deoarece nu are zbor Italia-România. Măsurile aspre luate de autoritățile române au împiedicat-o să își vadă familia.

Și mama mea (imagini în galeria foto), săraca de ea, are 85 de ani. Nu mai are așa forțe nici ea. Vorbim zilnic la telefon și prin Facetime ca să își vadă nepotul și să mă țină la curent cu starea lor de sănătate. Sper să fie totul bine și spre sfârșitul lui octombrie să pot ajunge acasă, la Craiova, să îmi văd părinții”, susține Ramona.

”Nu mi-am mai văzut părinții de când am născut, de un an de zile. Din luna februarie a fost lockdown aici, ei au plecat anul trecut la sfârșitul lui septembrie din Italia, rămânând să ne vedem curând. Dar a izbucnit problema virusului.

În urmă cu câteva luni, vedeta a devenit mamă pentru prima dată. Aceasta a mărturisit că și-a congelat ovulele în urmă cu câțiva ani. Pe data de 17 septembrie, fiul ei Ignazio va împlini vârsta 1 an.

„Este posibil să devii mamă la 51 de ani – a spus ea vorbind despre maternitatea care a sosit pe neașteptate, anul trecut – eu mi-am dorit mereu să am un copil”, a dezvăluit Ramona Bădescu.

”Săptămâna viitoare, pe 17 septembrie, fiul meu împlinește un an și având în vedere că am fost din nou invitată aici, în Italia, să povestesc despre mine și despre viața mea la televiziunea italiană, am ales să dau un interviu exclusiv acestei emisiuni, “Storie italiane”, de pe Rai1, pentru că îmi place foarte mult emisiunea și o ador pe Eleonora Daniele, care prezintă această emisiune. Iar ceea ce m-a convins să fac acest pas este faptul că și ea a devenit mamă acum 4 luni de zile, la vârsta de 44 de ani. Am considerat că pentru mine va fi o discuție ca între două prietene și ca între două proaspete mămici”, a mărturisit vedeta, pentru Click.ro.