Drama prin care trece Cristina Spătar. Scandal uriaş cu actuala soţie a fostului său soţ

Cristina Spătar a trecut prin momente extrem de dificile, atunci când a divorțat de fostul ei soț, tatăl copiilor săi. Recent, regina RnB-ului din România a vorbit despre acuzațiile pe care i le-a adus actualei partenere de viață a fostului ei soț. Ce își mai dorește, acum, Cristina Spătar.

Cristina Spătar și Alin Ionescu s-au iubit nebunește timp de 8 ani de zile, iar anunțul separării celor doi a creat vâlvă în showbizul monden din România. Frumoasa artistă a trecut prin momente dificile după divorț, avându-i ca sprijin pe cei doi copii, Aida și Albert.

Afaceristul Alin Ionescu, fostul soț al cântăreței, și-a refăcut viața și s-a recăsătorit cu Larisa, femeia care i-a dăruit, recent, un copil.

Deși, în ultimele luni, au apărut speculații potrivit cărora Cristina Spătar ar fi părăsit România și s-ar fi stabilit în Marea Britanie, iată că vedeta a infirmat aceste zvonuri.

„Sora mea stă în Anglia. Am fost la ea în vizită și apoi s-a speculat, vezi Doamne, că m-am mutat acolo. Mi-ar plăcea pe viitor să mă mut acolo, dar doar pentru copii, să studieze.

Un artist sincer, transparent, discret și iubit de public, Cristina Spătar este deranjată de faptul că actuala soție a tatălui copiilor ei și-ar fi construit o imagine pe spatele ei.

Cristina Spătar se concentrează pe cariera sa muzicală și creșterea celor doi copii minunați pe care-i are, nepăsându-i de controversele în care a fost menționat numele său, privind presupusa rivalitate dintre ea și Larisa Ionescu.

„Nu vreau să comentez pe acesta temă. Asta ar însemna un război și am nevoie de liniște pentru copiii mei. Chiar am nevoie de liniște. Vizavi de acești oameni nu vreau să mai fac comentarii, chiar nu mai vreau. Am avut destul în ăștia 6 ani. Nu mai vreau.

Nu vreau să mai deschid subiectul ca să nu se creeze acel boomerang, în care o să existe mereu discuții și nu vreau să le mai creez. Prefer să las lucrurile așa, să aplanez. Dacă vreodată o să mai fie vorba despre treaba asta, nu mai vreau să discut despre fata asta.

Chiar nu mă interesează femeia în sine. Nu văd ce aș câștiga dacă aș vorbi despre asta. Vreau liniște pentru copii, atât vreau.”, a completat Cristina Spătar, pentru sursa citată.