Adevărul despre mutarea Cristinei Spătar din țară. Pentru cine ar pleca vedeta din România: ‘Era foarte încântat’

Mulți s-au întrebat dacă Cristina Spătar o să se mute sau nu din țară. Vedeta s-a decis să spună adevărul despre problemele pe care le are și să explice care este motivul pentru care ar renunța la România. Aceasta se gândește la binele unor persoane extrem de importante în viața ei.

Cristina Spătar a dezvăluit că nu are planuri să plece din țară, deși se gândește la viitorul micuților ei. Vedeta nu se teme să înceapă o nouă viață, mai ales pentru că este atrasă de domeniul imobiliarelor. Aceasta este sigură că ar reuși să se întrețină dacă ar lua o decizie radicală.

„Nu mă mut încă. Mi-aș dori pentru viitorul copiilor și pentru a studia ei acolo, pentru școli, pentru academia de fotbal, pentru Albert, el iubește fotbalul. Eu nu mai am pe nimeni, părinții mei s-au dus.

Am rămas singură, sunt doar cu copiii. Este greu pentru toată lumea, este mai delicat, trebuie să fim mai precauți, noi, artiștii. Recent am fost la un festival de modă la Dubai, acolo am cunoscut mai mulți oameni, o doamnă avocat m-a pus pe gânduri.

Eu am avut o mică firmă de construcții, i-am dat-o fostului meu soț. El a preluat-o când ne-am căsătorit. Imobiliarele mereu m-au atras.”, a povestit ea la Vorbește lumea.