O româncă le-a machiat pe Angelina Jolie și Selena Gomez. Make-up artistul care face furori în străinătate de 20 de ani

Avem români cu care să ne mândrim, iar drept dovadă stau aprecierile lor, care vin direct de peste hotare. O româncă, de profesie make-up artist, este foarte celebră în afara țării, unde colaborează cu nume mari precum Angelia Jolie și Selena Gomez. Cum a ajuns să le machieze tocmai ea și cum a fost toată experiența.

Andreea Ali lucrează de mai bine de 20 de ani ca make-up artist și, în tot acest timp, a reușit să își facă un renume peste hotare. A ajuns să aranjeze nume mari, printre care și Angelina Jolie și Selena Gomez. Este foarte apreciată și are o mulțime de cliente, dar acestea au fost unele dintre celebritățile care au avut încredere în serviciile ei.

Andreea Ali lucrează în acest domeniu de 20 de ani și are o carieră de succes. Este foarte mândră de toate reușitele sale, dar a rămas impresionată să vadă că este căutată de vedete de un asemenea rang. De curând, aceasta a aranjat-o pe celebra artistă și chiar a ținut să imortalizeze momentul. Selena părea încântată și a optat pentru un look simplu, dar foarte elegant, care i se potrivea de minune.

Andreea Ali a postat o imagine în care apare alături de celebra cântăreață. Este urmărită de o mulțime de oameni în mediul online, iar faptul că interacționează cu atâtea celebrități îi aduce și mai mare popularitate, dar și încredere din partea potențialilor clienți.

Andreea spune că a avut o experiență plăcută cu Angelina Jolie, considerată cea mai frumoasă femeie din lume. Artista a mărturisit că vedeta are un ten perfect, care nu a necesitat decât o pregătire bună înainte și foarte puțin machiaj. Pentru că nu are imperfecțiuni, i-a fost ușor să lucreze cu ea.

Andreea Ali a mai spus că Angelina nu a avut nevoie nici măcar de ruj, pentru că buzele ei arată bine și naturale, au deja o culoare specială.

„Nu a fost diferit față de toate celelalte celebrități cu care am lucrat. Au fost machiate de sute de ori, astfel că acum știu exact ce își doresc și ce arată bine pe fața lor. Pentru că este foarte frumoasă și are o piele perfectă, nu am aplicat o cantitate mare de fond de ten. De obicei, celebritățile ar aprecia un ritual bun de îngrijire a pielii înainte de aplicarea machiajului. Nu am folosit ruj, este nuanța naturală a buzelor ei”, a scris Ali Andreea pe Instagram.