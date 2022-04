Drama prin care a trecut o mare vedetă din România: „Eu am ținut postul că știam că mor, voiam să mă pregătesc”

Este considerată una dintre cele mai apreciate actrițe din România, iar povestea ei de viață este cu adevărat cutremurătoare. Vedeta a povestit cum s-a vindecat de cancer și a ținut post pentru a se apropia de Dumnezeu. Despre ce mare artistă este vorba.

Anca Sigărtău a trecut prin cele mai cumplite momente ale vieții sale, acum ceva timp, când medicii i-au pus cel mai crunt diagnostic. Fosta concurentă de la Asia Express a povestit că nu și-a pierdut niciodată credința în Dumnezeu și a ținut Postul Crăciunului, fără să spună cuiva.

Invitată în cadrul emisiunii Voi cu Voicu de la Antena 3, marea actriță a României a relatat cel mai greu episod al vieții sale, cel în care s-a vindecat de boala necruțătoare a cancerului.

Atunci a fost momentul când am spus că, cu toate astea, vreau să mă duc acasă. Am știut despre post că începe pe 15 noiembrie, Postul Crăciunului. Știam de la bunica mea că așa începe postul.”, a povestit Anca Sigărtău, exclusiv pentru antena3.ro .

După aceea am ajuns în spital și am făcut acel tratament. Și în momentul în care am cerut să plec din spital, medicul mi-a spus că nu mă lasă să plec. Că este o tumoră care se dezvoltă și a crescut opt centimetri în trei săptămâni pe citostatice și nu este normal.

Prietena mea știa că eu nu fac tratamentul, soţul ei era medic la Fundeni, și ea a zis că trebuie să îl fac, că nu e de glumit, pentru că lucrurile sunt foarte grave. Și așa am aflat eu, nu am aflat direct de la medic, nu mi s-a spus direct.

„Eu am povestit despre această întâmplare. În momentul în care am primit un diagnostic care… Adevărul e că nici nu am știut prima oară despre acest diagnostic.

Anca Sigărtău povestește minunea pe care a trăit-o pe propria piele. Artista a mărturisit că a ținut postul pentru a se pregăti sufletește de cel mai negru scenariu, fără să facă un pact cu Divinitatea.

Cu toate acestea, miracolul s-a produs, iar tumora canceroasă a dispărut, atunci când a mers la control, la câteva săptămâni după Crăciun.

„Dar nu a fost un deal cu Dumnezeu, că dacă ţin postul mă fac bine. Eu știam că mor, nu mai am de trăit. L-am ținut să mă pregătesc mai mult. Știam că nu mai am foarte mult şi am vrut să mă pregătesc. Știam că sunt lucruri, ca răul ăla pe care nu îl vrei și îl faci până la urmă.

Apoi, pe 20 decembrie când am fost la control doctorul a spus „Unde este tumora? Ce ai făcut?”. I-am zis, eu vă spun ce am făcut, dar nu o să mă credeţi. Am ţinut post, atât.

Înăuntrul meu, ştiam că dacă Dumnezeu vrea, orice e posibil. Cum să nu crezi? Nu am avut nicio gândire pozitivă când am ţinut postul, ştiam că mor. Nu am făcut niciun pact cu Dumnezeu şi nici nu voi face.”, a completat actrița pentru sursa citată.