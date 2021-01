Anca Sigartău, transformare radicală după Asia Express. Este aproape de nerecunoscut (exclusiv)

Anca Sigartău este de nerecunoscut! Cum arată acum artista, care, în urmă cu ceva timp, participa la emisiunea Asia Express, alături de fiul lui, Teo. Astfel că paparazzi Impact.ro au zărit-o pe actriță în toiul nopții, pe o stradă din Capitală, și cu greu ai zice că e ea.

Anca Sigartău a ajuns de nerecunoscut, la doi ani după ce a participat la Asia Express. La finele lui 2018, aceasta bătea palma cu Antena 1 pentru participarea la show-ul Asia Express, ce avea să fie difuzat la tv în februarie 2019. Actrița a venit însoțită de fiul ei, Sofian Teodor. Timpul a trecut și iată că actrița a luat iar câteva kilograme în plus, după ce slăbise enorm la emisiunea ”Asia Express”. Recent, paparazzi impact au surprins-o pe actriță, seara, ieșind dintr-un supermarket de lângă casă. Anca Sigartău locuiește într-o zonă centrală din București, și anume, la Universitate. Era îmbrăcată lejer, cu haină călduroasă și purta masca de protecție, semn că respectă regulile din pandemie. Dar actrița trece prin momente destul de complicate, fiind scandal uriaș în teatrul românesc, în care este implicat și numele actriței. Totul a început în urmă cu cinci ani și jumătate, când aceasta a organizat, în 2015, festivalul de teatrul „Theaterstock” din Bacău. Pentru acel festival, Municipiul Bacău a acordat un buget de 1,8 miloane de lei. Problemele au început atunci când aceasta a declrat un buget mult mai mare la Consiliul Local al Municipiului.

„Eu am decis să-mi depun demisia. Daca primăria decide să mi-o accepte atunci lucrurile sunt clare: nu sunt un om dorit aici. Dacă nu, îmi doresc din toata inima ca lucrurile să se indrepte. (…) Trebuie să știți că nu cer lapte și miere, nu cer aranjamente și lipsă de reacție. Să fiu criticata – atunci când e cazul, să răspund conform legii pentru managementul acestei institutii și fiecare proiect pe care îl propun. Lucru pe care am încercat să îl fac cu maximă transparență, am depus un raport financiar, am arătat pe ce am cheltuit banii. (…) În condițiile în care demisia mea va fi acceptată doresc să îmi afirm pe această cale sprijinul pentru Eliza Judeu. Dacă Eliza Judeu, om care a candidat în martie dorește să mai candideze, are toată susținerea mea. Nu suntem prietene, dar știu că este un om căruia îi pasă de teatru și asta conteaza”, declara atunci Anca Sigartău, pe Facebook.