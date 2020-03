Mihaela Tatu și drama prin care a trecut. Ce se intampla cu vedeta

Toată lumea o cunoaște pe Mihaela Tatu. Deși este mereu zâmbitoare și bine-dispusă, puțini sunt cei care cunosc drama prin care a trecut fosta prezentatoare de televiziune.

Drama prin care a trecut Mihaela Tatu: ”Nici măcar nu mai răspund la telefon”

Mihaela Tatu rămâne una dintre cele mai cunoscute apariții din showbiz-ul autohton, grație emisiunii care a consacrat-o ”De 3x femeie”, pe care a prezentat-o mai bine de șapte ani. Deși succesul emisiunii a fost unul uriaș, Mihaela Tatu a decis că e cazul să retragă din televiziune pentru o perioadă de timp.

Chiar și așa fiind situația, fosta prezentatoare de televiziune nu a ieșit din vizorul presei. Puțini știu că aceasta s-a confruntat cu grave probleme de sănătate, și anume, un fibrom uterin, cu o mărime de 11 cm, în urmă cu aproximativ un deceniu. Acesta este și motivul pentru care s-a retras din televiziune.

Mihaelei Tatu îi era foarte greu să treacă prin simptome care o incomodau în timpul aparițiilor televizate. Potrivit unui interviu pentru eva.ro, Mihaela Tatu a povestit că renunțase la evenimente și chiar și la mâncare. A decis să se ocupe strict de propria persoană, urmând un regim strict pentru a ține boala sub control.

”Problema primordială a vieţii mele, în acest moment, este starea mea de sănătate şi atât. De asta nu mă mai duc la evenimente, nu mănânc, nu ies nicăieri şi mă ocup doar de mine. Deocamdată nu pot să spun nimic, dar când voi vedea eu că lucrurile merg bine, atunci o să mă desfăşor. Din acest motiv nici măcar nu mai răspund la telefon. E vorba de energia pe care o consum pentru mine şi nu pot să mi-o risipesc în exterior, nu e momentul potrivit. Decât să ajung la cuţit, prefer să urmez o perioadă lungă un regim strict şi îmi văd doar de treburile mele. Îmi văd de sănătate deoarece vine un moment în viaţa oricărui om când apar unele probleme. Un nodul, un fibrom sau probleme la articulaţii. Pentru mine, a venit momentul să mă echilibrez şi prefer să fiu mai retrasă. Au trecut două săptămâni de când ţin acest regim drastic şi mai am încă cinci. Peste cinci săptămâni o să mai merg la un alt control să văd dacă ceea ce am eu s-a retras şi dacă nu e vreo altă urâţenie”, povestea vedeta în urmă timp în urmă.

Și-a schimbat radical viața

Astfel că, Mihaela Tatu și-a schimbat stilul de viață radical, având mereu un sprijin în fiica sa. Și-a vândut locuința și a plecat în pelerinaj, pentru a-și găsi liniștea.

„Înainte să plec în lume, trebuia să mă operez. Am stat și m-am gândit ce să fac. Și atunci am vândut o casa. Am avut astfel bani să mă operez și apoi să plec în lume. Mi-au mai rămas câțiva bani ca să supraviețuiesc și să o ajut pe Ioana”, a povestit vedeta, care a considerat că fără credință, rugăciune și ajutor divin nu ar fi putut să reușească.