Dramă pentru Nicole Cherry. Ipostaza în care a apărut în weekendul trecut

Nicole Cherry a trecut printr-un moment extrem de nefericit în weekend-ul trecut. Aceasta se afla pe litoral când s-a întâmplat. Cum le-a explicat fanilor?

Frumoasa cântăreață a decis să se bucure și ea de valurile mării și de sezonul estival, așa că s-a îndreptat numaidecât pe litoral. Nicole le-a arătat fanilor că se distrează de minune alături de gașca sa, dar un alt mic detaliu i-a uimit. Diva s-a pozat într-un costum de baie negru care-i lăsa la vedere bustul voluminos. Cei care o urmăresc pe rețelele de socializare au observat vânătaia de pe unul din sâni și au întrebat-o rapid ce a pățit. Pentru că tehnologia e prima împachetată pentru vacanță, una din prietenele artistei a plecat la mare și cu drona după ea.

Neîndemânarea prietenei a costat-o pe tânăra artistă care a fost lovită de dronă. Vânătaia i-a îngrijorat pe unii din internauți care au început rapid să-și dea cu presupusul. Pentru a clarifica toată situația, Nicole a mărturisit care este motivul pentru care s-a ales cu o rană pe sân. ”Ce am eu aici nu este ce vă trece vouă prin cap. Drona! M-a lovit Paula cu drona, învață să o folosești”, a spus Nicole Cherry pe pagina sa de Instagram.

„Eu sunt ok cu operaţiile estetice, până la un punct. Dacă nu se întrece măsura şi până la urmă chiar este nevoie, eu zic da. Dacă pe tine te face să te simţi mai bine, do it! Nu sunt contra şi mi se pare că până la urmă e important să fim noi împăcaţi cu aspectul nostru fizic. Unele persoane ajung să se urâţească din fete foarte frumoase şi asta nu ar trebui să se întâmple”

