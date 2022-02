Dramă pentru Emma Răducanu în turneul de la Guadalajara. Jucătoarea britanică a revenit în circuitul mondial după eliminarea în turul secund de la Australian Open. Sportiva de 19 ani a preferat să se antreneze în toată această perioadă, nefiind prezentă la startul altor competiții oficiale. Emma Răducanu era favorita numărul 1 a competiției din Mexic, dar totul a lut o turnură nedorită pentru ea.

Dramă pentru Emma Răducanu în turneul de la Guadalajara. Câștigătoarea de la US Open 2021 a avut parte de evoluții neconvingătoare, dar și de un lung șir de ghinioane de la triumful neașteptat din septembrie, în Grand Slam-ul american.

Emma Răducanu a pierdut 5 dintre cele 8 partide pe care le disputase după victoria fenomenală de la Flushing Meadows. Ea a avut parte, de la finalul anului trecut, și de multiple probleme medicale. Prima dintre ele a constituit-o Covid-19, boală ce nu a avut chiar o formă ușoară pentru jucătoarea cu origini românești.

Acesta a fost și motivul pentru care Emma Răducanu a declarat forfait la Melbourne Summer Set 1, turneu premergător Australian Open. A urmat o înfrângere dură în primul tur la Sydney, apoi eliminarea în turul 2 de la primul Grand Slam al anului.

Emma Răducanu a acuzat, la Australian Open, o bătătură dureroasă în palma cu cre ține racheta.

„E chiar într-o cută a palmei, e așa de adâncă. Pur și simplu, nu pot apuca racheta. De fiecare dată când lovesc, la orice contact cu mingea, se creează un impact. Dacă lovesc doar un pic în afara centrului rachetei, frecarea se mărește și e foarte dureros.

Mă lupt cu această problemă încă de când am început să joc în Australia, pentru că după 21 de zile fără tenis mâinile mele au devenit foarte moi. Din prima zi am făcut bătături. Aceasta de acum, în mod special, o am de vreo 5 zile și am încercat s-o acopăr la fiecare antrenament. Era foarte dificil s-o mențin uscată, iar după fiecare meci se mai lua câte un strat de piele”, a explicat Emma Răducanu, după meciul pierdut în fața Dankăi Kovinic, potrivit Daily Mail.