Emma Răducanu revine în turneele WTA. Jucătoarea britanică a fost eliminată în turul 2 la Australian Open. De atunci, spre deosebire de majoritatea celorlalte sportive din circuit, ea nu a mai luat startul la niciun alt turneu. Emma Răducanu a preferat să se pregătească în Singapore, după care a revenit în Marea Britanie. Ea va participa, în schimb, la turneele de pe continentul nord-american.

Emma Răducanu revine în turneele WTA. Jucătoarea britanică cu origini românești ocupă locul 12 în ierarhia WTA. Și asta, în ciuda faptului că a fost eliminată în turul 2 la Australian Open. Ea a acuzat o bătătură dureroasă în palma dreaptă, lucru ce a deranjat-o teribil în meciul pierdut cu Danka Kovinic, scor 4-6, 6-4, 3-6.

„E chiar într-o cută a palmei, e așa de adâncă. Pur și simplu, nu pot apuca racheta. De fiecare dată când lovesc, la orice contact cu mingea, se creează un impact. Dacă lovesc doar un pic în afara centrului rachetei, frecarea se mărește și e foarte dureros.

Mă lupt cu această problemă încă de când am început să joc în Australia, pentru că după 21 de zile fără tenis mâinile mele au devenit foarte moi. Din prima zi am făcut bătături. Aceasta de acum, în mod special, o am de vreo 5 zile și am încercat s-o acopăr la fiecare antrenament. Era foarte dificil s-o mențin uscată, iar după fiecare meci se mai lua câte un strat de piele”, a explicat Emma Răducanu, după meci, potrivit Daily Mail.