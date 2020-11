Drama pe care Raluca Bădulescu o trăiește de aproape 1 an: ”Asta nu este viaţă”

Deşi este una dintre cele mai îndrăgite şi pline de energie prezenţe de pe micul ecran, Raluca Bădulescu trăieşte o adevărată dramă de aproape 1 an. Jurata de la “Bravo, ai stil!” a vorbit deschis despre problemele din viaţa sa din ultima perioadă.

Cu o energie debordantă şi mult stil, Raluca Bădulescu nu trăieşte cea mai frumoasă perioadă a vieţii sale. Jurata de la “Bravo, ai stil!” trece printr-o adevărată dramă de aproape un an. În vârstă de 46 de ani, vedeta de la Kanal D a vorbit despre ce a însemnat pentru ea şi pentru familie pandemia de coronavirus.

Aceasta a povestit că a trecut prin diferite stări, de la spaimă la pierderea speranţei, însă faptul că se roagă zilnic la Dumnezeu o linişteşte mai mult decât ar fi crezut vreodată.

“Nu cred că este om pe care pandemia să nu îl fi afectat. Am trecut şi eu, ca toţi oamenii, prin diverse stări în perioada asta; de la spaimă de a ieşi, la curajul de a face un pas în afara casei, de la pierderea speranţei la regăsirea ei, odată cu veştile despre vaccin. Am trăit un mix de sentimente pe care nu l-am mai trăit până acum şi mă rog la Dumnezeu ca această perioadă să se termine cât mai repede”, a povestit vedeta, conform Ok Magazine.