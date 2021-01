Irina Loghin, apariție rară în public, chiar în București. Cum arată cântăreața la 80 de ani

Irina Loghin este unul din cei mai iubiți artiști români, chiar și la 81 de ani. S-a făcut remarcată, atât prin talentul ei, vocea inconfundabilă. Dar și prin modul sănătos în care a trăit până la cei 81 de ani, împliniți în 19 februarie, anul trecut.

În noiembrie 2020, Irina Loghin a avut probleme de sănătate ce au necesitat zile de spitalizare. La acel moment celebra solistă de muzică populară era depistată cu noul coronavirus. Având în vedere vârsta înaintată, s-a decis internarea ei. Imediat după externare, Irina Loghin avea să surprindă pe toată lumea, participând la un concert în aer liber, de pe Domeniului Gîrbea din localitatea montană Bârsca Chiojdului.

Recuperarea aristei rapidă a fost pusă și pe seama unui ritual pe care Irina Loghin îl are de foarte mulți ani. De altfel, paparazii impact.ro, au reușit să afle care este acest ritual. În afară de regimul echilibrat de viață pe care l-a avut dintotdeauna, Irina Loghin, la cei 81 de ani, face sport în fiecare dimineață.

Reporterii impact.ro au reușit să o surprindă pe solistă, într-una din diminețile reci, alergând prin Parcul Herăstrău. De foarte mulți ani, vedeta face aproape 7 kilometri pe zi, indiferent de vreme. Îmbrăcată corespunzător pentru vremea de afară, și cu masca de protecție, Irina Loghin a alergat kilometri buni prin Herăstrau.

După anunțul infectării cu covid, și al internării, fanii Irinei Loghin au început să pună întrebări, la care Irina Loghin avea să răspundă, dar după externarea din spital. Deși nu a fost o formă severă, datorită vârstei înaintate, a fost aleasă internarea și supravegherea medicilor. În aceeași perioadă, și soțul vedetei, Ion Cernea, în vârstă de 84 ani, și Ciprian Loghin, băiatul său, au fost depistați pozitiv.

”Dragii mei, dupa cum probabil ati aflat, am fost testata pozitiv cu noul coronavirus. Vreau sa va asigur pe toti că sunt bine, ca nu am avut și nu am absolut nici un simptom, iar radiografia pulmonară și toate analizele de sânge au iesit în regulă. Mi-am făcut testul din proprie inițiativă, fiind a treia oară când il fac, la distanta de o lună.

Din păcate, de data aceasta am avut ghinionul ca rezultatul sa fie pozitiv. Dar Dumnezeu mă iubește și m-a ferit de o formă mai agresivă a acestei boli. Cu emotii în suflet v-am simtit aproape în aceste zile.”, a fost mesajul artistei de la acel moment.