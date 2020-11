Drama pe care Fuego o trăiește în pandemie. Artistul a spus tot adevărul trist

După 14 ani de concerte de Crăciun, Paul Surugiu – Fuego se simte trist. Acesta a povestit despre situația dificilă, la vreme de pandemie, despre Sărbătorile de iarnă din Copilărie, dar și despre faptuș că le-a pregătit fanilor o surpriză pentru data de 25 decembrie, și anume, un program muzical, ce va fi difuzat pe TVR 2.

Drama pe care Fuego o trăiește în pandemie

Cum se simte trist că nu va mai putea, anul acesta, să continue tradiția celor 14 ani de concerte pentru Crăciun. Artistul spune că se simte ca-ntr-o ”închisoare”.

”Fix ca și cum m-ar fi închis, la propriu, într-o închisoare, cineva. Și chiar dacă putem interacționa, în online, și facem asta, prin diverse metode, sentimentul este diferit, este complet opus. Faptul că vezi ochii oamenilor, că interacționezi cu ei, că-i simți, că le vezi satisfacția e ceva fără egal. Scena înseamnă împlinire, emoție, înseamnă câteva scânduri de pe care apare arta ca formă de vindecare, de desăvârșire. Și nu doar a artistului, ci și a celui din fața sa, pentru că un soi de relație reciproc-avantajoasă. M-am simțit, atunci când am înțeles că e imposibil, pentru că recunosc că am avut speranța că ne vom reveni, fără mâini și picioare. Poate pare puțin exagerat, dar după 14 ani în care am făcut asta continuu, toată luna decembrie, acum sunt dezarmat. Dar cred eu că indiferent de cum ar fi lucrurile, trebuie să încercăm să ne adaptăm noii realități”, a spus Fuego pentru Impact.ro.

Ce face Fuego de Crăciun

Însă cumva petrece de data aceasta Crăciunul? Artistul spune că va fi un an liniștit, cu mâncare bună, bradul făcut și prieteni aproape.

”De foarte mulți ani, ziua de Crăciun mă prindea în turneu, pe drum și seara la concert. Anul acesta va fi liniștit, calm, cu mâncare bună, cu bradul făcut și cu prieteni aproape, dacă nu vom sta într-o frumoasă carantină. În ultima vreme am evitat să mai fac planuri pe termen lung și am încercat să gândesc pe termen scurt, de la o zi la alta, pentru că totul se poate schimba în orice moment, cu sau fără voia noastră!”, a spus artistul.

Ce le pregătește însă Fuego de Sărbători celor care îl iubesc. Ei bine, o surpriză de proporții:

”în luna decembrie, am pregătit multe surprize pentru admiratorii mei, pe paginile mele de socializare, dar și la TVR 2, la radio Naţional FM, unde am o emisiune de luni până vineri, la ora 19.00, ori pe canalul meu oficial de Youtube, unde voi lansa mai multe cântece de sărbători, clipuri noi, compilații de sărbătoare și chiar o campanie atipică. Iar la intrarea în noul An, pe care-l sper mult mai bun, facem Revelionul la TVR 2, în FUEGOVELION, un program cu totul surprinzător anul acesta!”, a mai dezvăluit artistul.

Întrebat și care este cea mai frumoasă amintire pe care o are, Fuego a mărturisit că de la cele din copilările până la cele din turneu, toate îi sunt dragi.

”Am o sumedenie de astfel de momente. De la împodobitul bradului și colindatul din copilărie, la turneele din toți anii aceștia. Mi-aduc aminte de toate laolaltă. Dar cumva, amintirile cele mai frumoase de Crăciun sunt cele în care mai era și tatăl meu cu noi și ne bucuram împreună de tot. Oricum, poate că sunt multe cele care ne-apasă, dar mi-aș dori și pentru mine, și pentru voi, în așteptarea Crăciunului, un dram de noroc, liniște, răbdare, sănătate și putere, pentru a duce mai departe destine luminate de împlinirea unor vieți care merită să fie trăite! De Crăciun, oamenii sunt sinceri. Iar asta nu e o slăbiciune, e dovada că în ultimul ceas se deșteaptă ceva în noi și ajungem în momentul acela profund în care ne dăm seama că totul e scurt, fără rost și chiar merită să fim uniți pentru câteva zile măcar, în ritm de colindă. S-aveți Crăciun luminat, de Rai colindat!”, a conchis artistul, potrivit sursei citate.